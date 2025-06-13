AKP'den Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için karar

AKP Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, Ferdi Zeyrek'in ölümü nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Meclisinde yapılacak başkanlık seçiminde aday çıkarmayacaklarını duyurdu.

Turgut, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Zeyrek'in ailesine, sevenlerine ve Cumhuriyet Halk Partisi camiasına başsağlığı dileyen Turgut, yapılacak seçimde aday çıkarmayacaklarını ifade etti.

Turgut, şunları kaydetti:

"AK Parti Manisa Teşkilatı, milletvekilleri, belediye başkanları ve meclis üyeleriyle aldığımız ortak karar doğrultusunda, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisinde yapılacak başkanlık seçiminde aday çıkarmama kararı aldık. Aday çıkarmayacağımız bu seçimde, Cumhuriyet Halk Partisinin göstereceği adaya saygı duyacağımızı kamuoyuyla paylaşmak isteriz. Bu tutumumuz, Manisa halkının ortaya koyduğu iradeye olan inancımızın ve siyaseti rekabetten çok millete hizmet yarışı olarak gören anlayışımızın bir tezahürüdür. Yeni seçilecek başkan kim olursa olsun, tıpkı Ferdi başkan döneminde olduğu gibi, Manisa'mızın ve hemşehrilerimizin faydasına olacak her türlü projeye ve hizmete 'evet' demeye devam edeceğiz."

Öte yandan 2024 yılında yapılan seçimlere göre, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) açık ara önde biliniyor.

Belediye Meclisi’nde CHP'li 62 üye, AKP'li 14, MHP'li 12 ve Yeniden Refah Partili 1 üye bulunuyor.