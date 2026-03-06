AKP'den Mesut Özarslan'a kötü haber: Rozet taksa da yargıdan kaçış yok

BirGün/ANKARA

CHP’den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ile ilgili, “AKP’ye mi geçecek” tartışmaları, yerel bir haber sitesindeki röportaj ile daha da alevlendi.

Ankara merkezli haber sitesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi Belediye Meclisi’nin AKP Grup Başkanvekili Nihat Yalçın ile röportaj yaptı.

Yalçın’ın röportajı, “AK Partili Nihat Yalçın’dan Mesut Özarslan Resti: Rozet taksa da yargıdan kaçış yok” başlığıyla yayınlandı.

Yerel haber sitesinin internet sayfasında bir süre kalan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan haber, daha sonra kaldırıldı.