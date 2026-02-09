AKP'den Mesut Özarslan hakkında ilk açıklama

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde, AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Çelik, CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın AKP'ye katılıp katılmayacağı sorusuna yanıt verdi.

Çelik, açıklamasında, "Genel Başkanımız ve yetkili kurullarımız böyle bir konuyu değerlendirmedi. Pek çok belediye başkanından partimize dönük talebi var. O talepler yetkili kurullarda, Genel Başkanımızın başkanlığında değerlendiriliyor. Bugün itibarıyla Keçiören Belediye Başkanı ile ilgili bir gündem yok, verilmiş bir karar yok. Herhangi bir karara şu ya da bu şekilde varırsak size açıklarım" ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL'İ HEDEF ALDI

Özgür Özel'in Mesut Özarslan'a attığı iddia edilen mesajların da sorulduğu Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef aldı.

Çelik, "CHP Genel Başkanı'nın kullandığı ifadeler, Türk siyasi hayatında pek eşi benzeri olmayan bir skandal. Bir Genel Başkan'ın bu derece küfürlü bir şekilde kendi partisindeki bir belediye başkanına dönük ifade kullanması, gerçekten hem üzücü hem de utanç verici bir durum" diye konuştu.

"CHP bu hale nasıl geliyor?" diyen Çelik, şunlar söyledi: "Bu şekilde bir savrulmanın, bu şekilde bir seviye yoksunluğunun içine nasıl düşüyor, bunu CHP'ye gönül vermiş vatandaşlarımızın değerlendirmesi gerektiği gibi bütün milletimiz de değerlendirecektir. Kürsüye çıktıklarında demokrasi diyorlar, hukuk diyorlar, siyasi diyalog diyorlar, siyasetin seviyesinin yükseltilmesinden bahsediyorlar; fakat bu mesajlar seviye düşüklüğü diye bile tanımlanamaz. Seviye yok. Konuşmak bile utanç verici" dedi.

NE OLMUŞTU?Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, dün yaptığı açıklamayla CHP'den istifa ettiğini duyurmuştu. Özarslan'ın AKP'ye katılacağı iddia edilmişti.



Özarslan, istifa açıklamasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in WhatsApp üzerinden mesaj göndererek kendisi ve annesine küfrettiğini ileri sürmüştü.



CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise, "Getirsin, göstersin. Ne milli manevi değerine ne ailesine... Anneye küfür yok. Zaten PORTAŞ meselesi üzerinden beş tane dosya, AK Partililer bunu vermiş. AK Partililer “Kapımıza geliyor, MHP’nin kapısına gidiyor, bunlardan kurtulmak için sığınıyor” diyordu. Adam AK Parti'ye geçiyor çarşamba günü. Esas meselenin özü o, bizim de tepkimiz ona" yanıtını vermişti.



Özarslan ise bugün yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı sayın Özgür Özel hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundum. Ailemin diğer fertleri de bulunmak istedi. Biz yüce Türk milletinin insanlarıyız, kimseye sinkaflı laflar etmeyiz. Atatürk'ün kurucusu olan bir partinin böyle bir duruma düşmesi hepimizi üzmektedir" demişti.