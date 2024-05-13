AKP'den milletvekili aday adayı olmuştu: Tacizle suçlanan okul müdürü tayin edildi

Eski AKP Sivas Milletvekili aday adayı olan Ankara Sincan Süleyman Demirel Anadolu Lisesi Müdürü N.A, 4 öğretmene tacizde bulunduğu iddialarının ardından kendi isteğiyle başka bir okula tayin edildi. 12 Temmuz'da Ankara'da bulunan başka bir okula yine müdür olarak görevlendirildi.

Ankara Sincan Süleyman Demirel Anadolu Lisesi müdürü N.A, okulda görevli 4 öğretmen tarafından taciz suçlamasıyla yapılan şikayetin ardından başka bir okula tayin edildi.

Gazete Duvar'dan Ferhat Yaşar'ın haberine göre, daha önce AKP'den Sİvas Milletvekili aday adayı olan okul müdürü N.A'nın öğretmenleri odasına çağırarak hakaret ettiği, bazı öğretmenleri ise taciz ettiği ileri sürüldü.

Okulda görevli öğretmenler, N.A.'yı mobbing ve cinsel taciz gerekçesiyle Milli Eğitim Bakanlığı'na şikayet etti, daha sonra Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'na da suç duyurusunda bulundu.

"HEMŞEHRİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

İddiaya göre N.A,hakkında yapılan şikayetlerin ardından eski Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve AKP Grup Başkanı Abdullah Güler’le hemşehri olduğunu belirterek kimsenin kendisine bir şey yapamayacağını söyledi.

Şikayetlerin ardından Milli Eğitim Bakanlığı, inceleme yapması için müfettiş görevlendirdi. Teftiş Kurulu tarafından hazırlanan raporda "N.A. hakkında herhangi bir işlem tayinine gerek olmadığına karar verildi" ifadesi kullanıldı. Savcılık da benzer bir karar alırken, taciz olarak nitelendirilen 'cinsel organı düzeltme' eyleminin gerekçesi 'kaşınma ve refleks' olarak değerlendirildi.

VELİLERDEN TEPKİ

İddialarının ortatay çıkmasının ardından çok sayıda veli, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nü arayarak okul müdürü N.A.'nın görevden alınmasını ve okuldan uzaklaştırılmasını istedi. Olası tepkilere karşı 2 gün boyunca okula gitmeyen okul müdürü N.A, tayinini istedi.

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgiye göre, tayin talebi kabul edilen N.A, 12 Temmuz'da Ankara'da bulunan başka bir okula yine müdür olarak görevlendirildi.

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İddiaların ardından öğretmenlerden Z, savcılıkta verdiği ifadesinde N. A'nın hakaretine ve cinsel tacizine maruz kaldığını, bunu sistematik olarak yaptığını iddia etmişti.

Öğretmen E, N. A'nın herkesin içinde ve yalnızken elini pantolonunun cebine sokarak cinsel organı ile oynadığına birçok kez şahit olduğunu ve bunu görünce kafasını çevirdiğini anlatmıştı.

Öğretmen S, N. A'nın okul içerisinde sürekli olarak elini cinsel organına götürdüğünü öne sürmüştü.

Öğretmen F, N. A'nın yaptığı hareketlere sık sık şahit olduğunu, bu hareketleri her zaman yaptığını, genellikle eli cebinde oturduğunu ayağa kalktığında elleri ile cinsel organını düzelttiğini iddia etmişti.