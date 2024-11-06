AKP'den milletvekili seçilemeyenler Diyanet'te yöneticiliğe getirildi

Genel seçimler öncesi AKP'den aday adayı olan ancak seçilemeyen çok sayıda isim Diyanet İşleri Başkanlığı'nda üst düzey görevlere getirildi.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, AKP’den milletvekili aday adayı olan müftüler aday gösterilmedi ancak Diyanet’te üst düzey görevlere getirildi

Erzurum Müftüsü olarak görev yapan Hasan Çınar, 2015 yılında istifa ederek AKP’den milletvekili aday adayı oldu. Aday gösterilmeyince, Adana Müftülüğü’ne atandı. Şimdi de Ankara Müftüsü oldu.

2015’de AKP’den adaylık için istifa eden Durmuş Ayvaz da, milletvekili olamayınca önce Amasya İl Müftülüğü’ne getirildi. Son olarak da Kayseri İl Müftüsü oldu.

Eski Kocaeli Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, Düzce’den AKP adayı oldu, aday gösterilmeyince Ankara İl Müftüsü olarak Diyanet’e geri döndü. Son olarak bu yıl şubat ayında yeniden Kocaeli İl Müftüsü olarak atandı.

Kırşehir İl Müftü Yardımcısı Şinasi Öztürk, 2015 seçimlerinde AKP’den aday adayı oldu. Ancak aday gösterilmedi. Diyanet’e dönen Öztürk, İzmir Urla Müftüsü olarak atandı.

DANIŞMAN DA DÖNDÜ

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Danışmanı Fatma Yağız Kotan, listelerde yer bulamadı. başkanlık müşaviri olarak kuruma döndü.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un eniştesi Fatih Kurt da Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü görevindeyken, AKP’den aday adayı oldu, geri döndü ve Erbaş’ın müşavirliğine atandı. Şimdi de Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi oldu.

Din Hizmetleri Rehberlik Daire Başkanı Sedide Akbulut da Eğitim Hizmetleri Müdürü olarak geri döndü.