AKP'den ‘müjde’: Kuzey Kıbrıs'a gidiş dönüş 12 bin TL

Ekonomi Servisi

Kuzey Kıbrıs'a yapılacak seferlerde tavan fiyatın 6 bin lira olduğunu bir müjde gibi duyuruldu. THY ve AJet tarafından ortak bir şekilde hayata geçirilen 'ada Kıbrıs projesi' hakkında açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kuzey Kıbrıs'a (KKTC) yapılacak seferlerde tavan fiyatın 6 bin lira olduğunu bir müjde gibi sundu.

Asgari ücrete ara zam yapılmazken Bakan tarafından açıklanan 6 bin lira rakamı baz alındığında ortalama dört kişilik bir ailenin İstanbul'dan KKTC'ye gidip havalimanından anında İstanbul'a geri dönmesinin bedeli 48 bin liraya tekabül ediyor. Bu da asgari ücretin iki katından da fazla Türk lirasına denk geliyor.