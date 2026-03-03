AKP'den öldürülen öğretmen hakkında açıklama

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, öğretmen Fatma Nur Çelik'i öldürülen çocuğun 'hesap vereceğini' ifade etti.

Çelik, İstanbul Çekmeköy'de öğrencisi tarafından bıçakla öldürülen öğretmen Fatma Nur Çelik hakkında açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çok üzgünüz" diyen Çelik, "Olaya ilişkin ilgili kurumlarımız derhal soruşturma başlatmıştır, olay tüm boyutlarıyla incelenmektedir" dedi.

Çelik, açıklamasının devamında şunlara yer verdi:

"Bu menfur saldırıyı gerçekleştiren cani hukuk önünde hesap verecektir. Fatma Nur öğretmenimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun. Değerli ailesinin, tüm eğitim camiamızın ve milletimizin başı sağolsun. Yaralanan öğrencimize ve öğretmenimize de acil şifalar diliyoruz."