AKP'den Özel'in Erdoğan'la ilgili sözlerine tepki: Bütün dünya Cumhurbaşkanımızı takdirle izlemektedir

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer ÇelikÇelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi. Özel'in partisinin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamaya sosyal medyadan yanıt veren Çelik, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın dış politika iradesi, dünyanın içinde bulunduğu kaos karşısında milletimizin ve devletimizin güvencesidir. Bütün dünya Cumhurbaşkanımızın siyasetinin kapsayıcı ve sonuç alıcı dinamiklerini ilgiyle ve takdirle izlemektedir. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımızın dış politika iradesine karşı kullandığı dil ise Türkiye karşıtlarının dilidir. Son bir haftadır dünya basınında Türkiye karşıtlığı yapanların söylemine bakın, Özgür Özel'in bire bir aynısını dillendirdiğini görürsünüz. Dünya büyük sorunların içinden geçerken, hala dünyada olup biteni anlayamayan ve kendi parti içi sorunlarına mahkum olmuş Özgür Özel'in söylediklerinin bir hükmü yoktur."

ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (CAO) Yürütme Kurulu toplantısının ardından konuşan Özel, şu ifadeleri kullanmıştı:

"AK Parti iktidarının sanki tüm varlığını ona bağlamış gibi, her koşulda Trump yönetiminin safında durmasını asla kabul etmiyoruz. İran’ı kınayan, Amerika'ya, Trump'a tek eleştiri yapılmayan bir bildirinin imzalanmasını, sonrasında ise o bildirinin Türkçe’ye çevrilmesinden bile utanılmasını sorunlu buluyoruz. Bir bildiriye imza attınız. Bildiride Amerika'ya tek söz yok, İsrail’e bir söz yok. İran uyarılıyor ve kınanıyor. Attığınız bildirinin tercümesini sitenize koymaktan acizsiniz çünkü yaptığınız işin ne kadar ayıplı ve sorunlu olduğunu biliyorsunuz. Amerikan Büyükelçisi’nin ifade ettiği gibi; Trump, Erdoğan’a meşruiyet veriyorsa biz bu meşruiyet arama diplomasisini elimizin tersiyle itiyoruz. Sayın Erdoğan’ın, Trump ile kurduğu şahsi, ilkesiz ve kendine meşruiyet aramaya odaklı bu ilişkinin Türkiye için büyük riskler barındırdığını bir kez daha ifade ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın Amerika Başkanı karşısında bu kadar zayıf ve boyun eğen pozisyonda durmasını milletimiz de biz de içimize sindiremiyoruz. Bu bir seçilmişin Türkiye Cumhuriyeti'ne, tarihimiz boyunca yaşatmadığı bir hüzündür. Bu sadece ve sadece 1980 darbesi sonrası Amerika'nın gözünün içine bakan, ağzından çıkanı emir kabul eden Kenan Evren'in ve etrafındaki cuntanın üslubudur. Halktan meşruiyet alan, milletten meşruiyet alan hangi siyasi parti olursa olsun onun başbakanları, bakanları bu ülkeyi bu duruma hiç düşürmediler, bundan sonra da düşürmeyecekler."