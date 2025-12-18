AKP'den Özel'in PES Liderler Toplantısı'ndaki sözlerine tepki

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Özgür Özel’in CHP’nin iktidar olması için yabancı ülkelerdeki partilerin desteğini talep etmesi vahim bir durumdur. Bu siyasi olarak kabul edilebilir olmadığı gibi, CHP tarihi açısından da ele alınmalıdır" dedi.

Ömer Çelik, Özgür Özel'in bugün Brüksel'de Avrupa Sosyalist Partisi Liderler Toplantısı’ndaki konuşması hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, Özel'in açıklamaları eleştiren Çelik, "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel Brüksel’de kendilerinin kardeş parti kabul ettiği partilerin Cumhurbaşkanımızla güçlü diyalog içinde olmasını ve Türkiye’ye destek vermesini eleştirmiş" sözlerine yer verdi.

"Özgür Özel yurt dışında destek bulmak için Sayın Cumhurbaşkanımızı ve Türkiye’yi şikayet etmeyi bir siyaset karakteri haline getirdi" diyen Çelik, "Bu durum bir siyasi parti ve siyasetçi için çok kötü bir sicildir. Sayın Özgür Özel kendisiyle görüşmeyen Avrupa Konseyi Başkanı António Costa’ya da tepki göstermiş. Bu aslında ders çıkarması gereken bir durum. Yurt dışında her zirvede yabancı ülke liderlerinin Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşmek için yoğun bir talepte bulunmasını iyi değerlendirmesi ve anlaması gerekir" açıklamasında bulundu.

"BU BÜYÜK BİR SAVRULMADIR"

Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aynı konuşmada Özgür Özel Brüksel’deki toplantıya katılan partilere 'AB’nin sınırında demokratik bir Türkiye mi olacak, o Türkiye’de sosyal demokratlar mı iktidar olacak; yoksa kardeş partinizi bir otoritere ezdirecek, o otoriterin devam etmesine izin mi vereceksiniz?' diyerek hem gayrimeşru tanımlar yapmış hem de başka partileri Türkiye’nin iç siyasetine müdahil olmaya davet etmiş. Bu büyük bir savrulmadır. Defalarca meşru seçimlerde birinci olmuş Sayın Cumhurbaşkanımıza dönük Avrupa’daki aşırı sağ partilerin diliyle konuşması ise gayrimeşrudur. Özgür Özel’in CHP’nin iktidar olması için yabancı ülkelerdeki partilerin desteğini talep etmesi vahim bir durumdur. Bu siyasi olarak kabul edilebilir olmadığı gibi, CHP tarihi açısından da ele alınmalıdır."

Özgür Özel, bugün katıldığı Avrupa Sosyalist Partisi Liderler Toplantısı’nda İngiliz İşçi Partisi'ne tepki göstermişti. Özel, "Bizim kardeş partiler olduğumuz gerçekliği var. İngiliz İşçi Partisi bugün Erdoğan’la, Erdoğan’ın beklediğinin üzerinde bir dayanışma gösteriyor. Bunu kabul etmemiz mümkün değil" demişti.