AKP'den Özgür Özel'e "ara seçim" yanıtı

AKP'li Efkan Ala, muhalefetin çağrılarına, "Ara seçim falan yok. CHP, belediyeleri yönetemiyor ama seçim istiyor" sözleriyle yanıt verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Genel Merkezi’ni ziyaret etti. Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile görüştü. Ziyaretin ardından konuşan Özel, ara seçim tartışmalarına ilişkin, "Şu anda ara seçim zorunluluğu vardır, yapılmalıdır. O ara seçim olacak, anayasa öyle diyor. Olmazsa Numan Bey de bunun sorumluluğunu taşır, iktidar partisi de taşır." dedi.

Özel'in 'ara seçim' çağrısı için DEM Partili Tülay Hatimoğulları da "Eğer toplumun erken seçimle ilgili bir talebi olursa, biz bu mesajı dikkate alırız. Olası bir erken seçime hazırlıklıyız." diye konuştu.

"ARA SEÇİM FALAN YOK"

Türkiye Basın Federasyonu’nun düzenlediği etkinlikte konuşan AKP Genel Başkan Vekili Efkan Ala, muhalefetten gelen 'ara seçim' çağrılarına yanıt verdi. Ala, "Ara seçim falan yok. CHP, belediyeleri yönetemiyor ama seçim istiyor" ifadelerini kullandı.