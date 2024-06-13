AKP'den Özgür Özel'e 'Cumhur İttifakı' yanıtı

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'suç ortağı' ifadelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in MHP lideri Devlet Bahçeli'nin dünkü "ittifak" açıklamasını kast ederek sarf ettiği "Sayın Bahçeli şöyle bir kolaycılık yapmasın, memleketi bu hale kadar getirip suç ortağını bize doğru itmesin" sözlerine tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Sn Özgür Özel’in Cumhur İttifakı’nın birliğinde ve bütünlüğünde bir sorun olduğunu düşünmesi beyhude bir yaklaşımdır. Sn Özel’in Cumhur İttifakı bileşenlerine “suç ortağı” demesi ise siyasi nezaket atmosferine yakışmayan saygısız bir siyasi saldırganlıktır.… — Ömer Çelik (@omerrcelik) June 13, 2024

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik şunları kaydetti:

"Sayın Özel'in Cumhur İttifakı bileşenlerine 'suç ortağı' demesi ise siyasi nezaket atmosferine yakışmayan saygısız bir siyasi saldırganlıktır.

Cumhur İttifakı güçlü bir birliktelikle yoluna devam etmektedir ve her türlü saldırganlığa siyaset ve hukuk zemininde cevap verecek güçtedir. Sayın Özel'in Cumhurbaşkanımızın iade-i ziyareti sonrasında bu şekilde yakışıksız bir açıklama yapmasını, yürüttüğü siyasete dönük olarak CHP içinde meydana gelen rahatsızlıkları giderme çabası olarak görüyoruz."