AKP'den Özgür Özel'e tepki: Saygısız bir siyasi saldırganlık

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'suç ortağı' ifadesine tepki göstererek, "Sn Özel’in Cumhur İttifakı bileşenlerine 'suç ortağı' demesi siyasi nezaket atmosferine yakışmayan saygısız bir siyasi saldırganlıktır" dedi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kullandığı 'suç ortağı' ifadesine tepki gösterdi.

Özgür Özel, bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'ittifak' çağrısına verdiği yanıtta, "Bize kimse ittifak falan önermesin. Çünkü bugünün sorumluları, bu sorumluluğu taşıyacak. Sayın Bahçeli şöyle bir kolaycılık yapmasın; memleketi bu hale getirip suç ortağını bize doğru itmesin. Bu sorunları ya çözsünler ya da bıraksınlar biz çözeriz" ifadelerini kullandı.

AKP Sözcüsü Çelik, Özel'in kullandığı 'suç ortağı' ifadesine sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

"CHP İÇİNDEKİ RAHATSIZLIKLARI GİDERME ÇABASI"

Çelik, açıklamasında, "CHP Genel Başkanı Sn Özgür Özel’in Cumhur İttifakı’nın birliğinde ve bütünlüğünde bir sorun olduğunu düşünmesi beyhude bir yaklaşımdır. Sn Özel’in Cumhur İttifakı bileşenlerine 'suç ortağı' demesi ise siyasi nezaket atmosferine yakışmayan saygısız bir siyasi saldırganlıktır" ifadelerini kullandı.

"Cumhur İttifakı güçlü bir birliktelikle yoluna devam etmektedir ve her türlü saldırganlığa siyaset ve hukuk zemininde cevap verecek güçtedir" diyen Çelik, şunları kaydetti: "Sn Özel’in Cumhurbaşkanımızın iade-i ziyareti sonrasında bu şekilde yakışıksız bir açıklama yapmasını, yürüttüğü siyasete dönük olarak CHP içinde meydana gelen rahatsızlıkları giderme çabası olarak görüyoruz."