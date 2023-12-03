AKP'den 'seçim anketi' açıklaması

"AKP’nin İstanbul anketinden Ekrem İmamoğlu birinci çıktı" haberleri gündeme gelirken, AKP'den seçim anketleri hakkında açıklama yapıldı. Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, "Parti olarak Türkiye'nin hiçbir yerinde herhangi bir belediye başkanlığı için isim vererek anket yapmadık" dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Türkiye'nin hiçbir yerinde herhangi bir belediye başkanlığı için isim vererek anket yapmadıklarını bildirdi.

Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Parti olarak Türkiye'nin hiçbir yerinde herhangi bir belediye başkanlığı için isim vererek anket yapmadık. AK Parti adını kullanarak açık operasyon ve manipülasyon yapan kişilere ve çöp anketlere itibar edilmemesi dileğiyle kamuoyunun bilgisine sunulur" ifadelerine yer verdi.

Biz, henüz AK PARTİ olarak Türkiye’nin hiç bir yerinde her hangi bir belediye başkanlığı için isim vererek anket yapmadık.

AK PARTİ adını kullanarak açık operasyon ve manipülasyon yapan kişilere ve çöp anketlere itibar edilmemesi dileğiyle kamuoyunun bilgisine sunulur… — MUSTAFA ŞEN (@mustafasenbd) December 3, 2023

NE OLMUŞTU?

AKP’nin yaptırdığı İstanbul anketinin 29 Kasım tarihinde sonuçlarının ortaya çıktığı iddia edilmişti.

Odatv'de yer alan habere göre, ankette, “İstanbul Başkanı Kim Olsun” sorusuna katılanların yüzde 34,8'i "Ekrem İmamoğlu" dediği aktarıldı. Haberde şu ifadelere yer verildi: