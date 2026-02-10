AKP'den seçim yatırımı: "Emekliye seyyanen zam" iddiası

En düşük emekli aylığının açlık sınırının altında kalması ve alan kişi sayısının 5 milyon TL'ye yaklaşması nedeniyle milyonlarca emekli maaşlarında bir düzenleme istiyor. Ancak iktidar şu ana kadar emeklinin isteğine cevap vermedi.

Fakat dün iktidara yakın ATV Haber’de yer alan haberde en düşük emekli maaşı uygulamasının değişmesinin gündemde olduğu öne sürüldü. Bu formülün ise seyyanen artış formülü olduğu aktarıldı.

ELİTAŞ İŞARET ETMİŞTİ

AKP Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş'ın 2027 yılını işaret ettiği erken seçim için hazırlıklar şimdiden başladı. Hükümetin emekliler ile ilgili yeni bir düzenleme arayışına girdi.

Emekli maaşları arasındaki makasın kapanması için yeni model üzerinden çalışıldığı belirtildi. Bu konuda konuşan Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, "SSK ve BAĞ-KUR emeklileri 12 küsur alırken, memur emeklileri 18'in üzerinde bir artış aldı. Bu aradaki zam farkını oradan kaldıracak ortam bir zam oranı belirlenebilir ya da bütün emekliler toplu sözleşmeye girebilir. Her yıl güncelleme katsayısı değiştiği için güncelleme katsayısının da mutlaka sabit hale getirilmesi lazım” dedi.

Yeni sistemle maaş farklarının azaltılmasının hedeflendiğini söyleyen Erdem, "Şu an emekli maaşını belirleyen unsur prime dayalı kazanç, yani brüt maaş" dedi.

Erdem, yapılacak yeni düzenlemeyle sadece kazanç etkili olmayacak prim gün sayısının da maaşı etkileyecek unsur olduğunu belirtti.

BAĞ-KUR'LULAR İÇİN DÜZENLEME

Mevcut sistemde SSK güvencesinde olanlar 7 bin 200, Bağ-Kur'lular 9 bin gün prim sayısını doldurarak emekli olurken, düzenlemeyle Bağ-Kurlular da 7 bin 200 gün sayısıyla emekli olabilecek. Bu şekilde emekli olma süresi 5 yıl azalacak.