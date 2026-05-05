AKP'den şirketlere "vergi avantajı": 34 milyar lirayı bulması öngörülüyor
AKP tarafından bugün TBMM Başkanlığına sunulan ve şirketlere vergi avantajları sağlayan, "varlık barışı" ile ilgili düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, yarın Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Teklifin etki analizinde, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun da yapılacak değişiklikle imal ettikleri malları ihraç eden kurumların kazançlarına uygulanan vergi indiriminin kamuya ilave maliyet etkisinin 34 milyar lira olacağı öngörüldü.
AKP Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından bugün TBMM Başkanlığına sunulan "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi", vergi sistemi, yatırım ortamı ve finans sektörüne yönelik vergi muafiyet ve indirimlerinde düzenlemeleri kapsıyor. Teklifin yasalaşmasıyla vergi sistemi ve yatırım ortamında kapsamlı değişiklikler yapılması ve Türkiye’nin uluslararası yatırımcılar açısından cazibesinin artırılması hedefleniyor.
AKP ile diğer partilerin uzlaşması sonucu, kanun teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yarın görüşülmesi kararlaştırıldı. Mevzuata göre, komisyonlara havale edilen işlerin görüşülmesi için havale tarihinden itibaren en az 48 saat geçmesi gerekiyor. Teklifin 48 saatten önce görüşülebilmesi için ise Danışma Kurulu tavsiyesinin alınması gerekiyor. AKP ile diğer siyasi partilerin vardığı mutabakat doğrultusunda TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, yarın saat 15.00’te toplanarak kanun teklifini görüşecek. Teklifin, Genel Kurul'da görüşmelerinin ise gelecek hafta yapılması öngörülüyor.
İHRACATÇIYA VERGİ İNDİRİMİ MALİYET ETKİSİ 34 MİLYAR LİRA
Kanun teklifinde ihracat odaklı vergi indirimleri de yer aldı. Üretim ve ihracatın daha güçlü desteklenmesi amacıyla imalatçı kurumların ihracat kazançlarına uygulanan vergi oranı 16 puan indirilerek yüzde 9’a çekiliyor. Diğer ihracatçı kurumlar için ise bu oran 11 puanlık indirimle yüzde 14 olarak belirlendi. Hazırlanan etki analizine göre, bu düzenlemenin kamuya ilave maliyet etkisinin 34 milyar lira olacağı öngörülüyor.
İSTANBUL FİNANS MERKEZİ'NDEKİ KURULUŞLARA 2047 YILINA KADAR YÜZDE 100 VERGİ İNDİRİMİ
KURUMLAR VERGİSİ İNDİRİMİNİN ETKİSİ ÖLÇÜLEMEDİ
Kanun teklifinin etki analizinde, İFM'de katılımcı belgesi alarak finansal faaliyette bulunan kuruluşların kazançlarına uygulanan yüzde 100 oranındaki kurumlar vergisi indiriminin süresinin 2047 yılına kadar uzatılmasını öngören düzenlemenin gelir veya maliyet etkisinin ölçülemediği belirtildi.