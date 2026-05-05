AKP'den şirketlere "vergi avantajı": 34 milyar lirayı bulması öngörülüyor

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından bugün TBMM Başkanlığına sunulan "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi", vergi sistemi, yatırım ortamı ve finans sektörüne yönelik vergi muafiyet ve indirimlerinde düzenlemeleri kapsıyor. Teklifin yasalaşmasıyla vergi sistemi ve yatırım ortamında kapsamlı değişiklikler yapılması ve Türkiye’nin uluslararası yatırımcılar açısından cazibesinin artırılması hedefleniyor.

AKP ile diğer partilerin uzlaşması sonucu, kanun teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yarın görüşülmesi kararlaştırıldı. Mevzuata göre, komisyonlara havale edilen işlerin görüşülmesi için havale tarihinden itibaren en az 48 saat geçmesi gerekiyor. Teklifin 48 saatten önce görüşülebilmesi için ise Danışma Kurulu tavsiyesinin alınması gerekiyor. AKP ile diğer siyasi partilerin vardığı mutabakat doğrultusunda TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, yarın saat 15.00’te toplanarak kanun teklifini görüşecek. Teklifin, Genel Kurul'da görüşmelerinin ise gelecek hafta yapılması öngörülüyor.

İHRACATÇIYA VERGİ İNDİRİMİ MALİYET ETKİSİ 34 MİLYAR LİRA

Kanun teklifinde ihracat odaklı vergi indirimleri de yer aldı. Üretim ve ihracatın daha güçlü desteklenmesi amacıyla imalatçı kurumların ihracat kazançlarına uygulanan vergi oranı 16 puan indirilerek yüzde 9’a çekiliyor. Diğer ihracatçı kurumlar için ise bu oran 11 puanlık indirimle yüzde 14 olarak belirlendi. Hazırlanan etki analizine göre, bu düzenlemenin kamuya ilave maliyet etkisinin 34 milyar lira olacağı öngörülüyor.

İSTANBUL FİNANS MERKEZİ'NDEKİ KURULUŞLARA 2047 YILINA KADAR YÜZDE 100 VERGİ İNDİRİMİ

Türkiye'yi bölgesel bir merkez haline getirmeyi hedefleyen teklif, İstanbul Finans Merkezi (İFM) ve yeni tanımlanan "Nitelikli Hizmet Merkezleri"ne yönelik teşviklere de yer verildi.

İFM bünyesinde finansal hizmet ihracatı yapan kuruluşlara tanınan yüzde 100 oranındaki kurumlar vergisi indirimi 2047 yılına kadar uzatılırken , bu kurumların finansal faaliyet harçlarından muafiyet süresi de 5 yıldan 20 yıla çıkarılıyor . Ayrıca, en az üç farklı ülkede faal olan uluslararası firmalara hizmet verecek "Nitelikli Hizmet Merkezleri" kurulmasına imkan sağlanarak, bu merkezlerin kazançlarına İFM dışında yüzde 95, İFM içinde ise yüzde 100 indirim uygulanması planlanıyor . Bu bölgelerde istihdam edilen personelin ücretlerine ise brüt asgari ücretin 4 katından 6 katına kadar değişen oranlarda gelir vergisi istisnası getirilmesi hedefleniyor .

KURUMLAR VERGİSİ İNDİRİMİNİN ETKİSİ ÖLÇÜLEMEDİ Kanun teklifinin etki analizinde, İFM'de katılımcı belgesi alarak finansal faaliyette bulunan kuruluşların kazançlarına uygulanan yüzde 100 oranındaki kurumlar vergisi indiriminin süresinin 2047 yılına kadar uzatılmasını öngören düzenlemenin gelir veya maliyet etkisinin ölçülemediği belirtildi.

"VARLIK BARIŞI" VE BORÇ YAPILANDIRMASINDA KOLAYLIK