AKP'den "sokak hayvanları" hakkında açıklama: "Toplumun sesine kulak verdik"

AKP Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, sokak hayvanlarıyla ilgili tartışmalara neden olan 'uyutma' konusuna ilişkin "Bu konuda 4 bakanlık detaylı çalışma yürütüyor. Bu çalışmaları yaklaşık 15 gün yürütecek, bilgileri raporlaştıracağım. Nihai olarak bir metin oluşturulduğunda, büyük ihtimalle Meclis kapanmadan TBMM Başkanlığı'na sunulacak" dedi.

AKP Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, "sokak hayvanlarına yönelik düzenleme" hakkında çalışmaların 15 gün içinde tamamlanacağını belirtti.

Yenişehirlioğlu, sokak hayvanlarıyla ilgili tartışmalara neden olan yasal düzenlemenin çalışmaları hakkında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Siyasetin, halkın taleplerini karşılamak zorunda olduğunu belirten Yenişehirlioğlu, "Bu konuda Tarım ve Orman Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı detaylı bir çalışma yürütüyor" dedi.

AKP Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu konuda Tarım ve Orman Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı detaylı bir çalışma yürütüyor. Benim burada yaptığım; konunun paydaşlarıyla STK, gazeteciler, akademisyenler, konunun mağdurları, bu konuda hassasiyeti olan milletvekilleri ve farklı kesimden vatandaşlarımızı dinlemek, onların aktardıklarını not almak, bundan bir çıkarım elde etmek ve onların çözüm önerilerini dinlemek. Yaptığım çalışmalar bu doğrultuda. Bu çalışmaları yürütüp daha sonra bütün paydaşlardan aldığım bu bilgileri raporlaştıracağım ve gündeme getireceğiz. Nihai olarak bir metin oluşturulduğunda bunu meclise sunacağız."

Kanun teklifinin Komsiyon'da değerlendirildikten sonra Genel Kurul'da milletvekillerinin onayına sunulacağını kaydeden Yenişehirlioğlu, "Bu çalışmaları yaklaşık olarak 15 gün yürüteceğim. Meclis kapanmadan büyük ihtimalle Kanun Teklifi Meclis Başkanlığı'na sunulacak" diye konuştu.

GRUP BAŞKANLARI İLE GÖRÜŞÜLECEK

Muhalefet milletvekillerini de dinleyeceğini ve çözüm önerilerini alacağını aktaran Yenişehirlioğlu, AKP Grup Başkanı Abdullah Güler'in, diğer partilerin grup başkanlarıyla görüşerek bu konuda hassasiyeti olan milletvekillerinin belirlenmesini isteyeceğini ve bu belirlenen isimlerle de görüşmeler yapacağını dile getirdi.

"TOPLUMUN SESİNE KULAK VERDİK"

Meclis ayağında çalışmaları kendisinin yöneteceğini söyleyen Yenişehirlioğlu, "Yara açmadan, bölmeden, parçalamadan, buradan düşmanlıklar üretmeden toplumun sesine kulak verdik. Amacımız; ortak noktaya ulaşmak ve herkesin kabul edebileceği bir çözüme ulaştırmak." değerlendirmesinde bulundu.