AKP'den sonra HÜDAPAR'dan da süreç için yeni bir kanun çağrısı

HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bulunan Selahattin Eyyubi Camii Konferans Salonu’nda düzenlenen partisinin kuruluş etkinliğinde konuştu ve meclis bünyesinde sürdürülen çözüm süreci çalışmaları kapsamında tartışılan raporlar ve yeni yasal düzenlemeler konusunda açıklamalarda bulundu.

Silah bırakılmasının teyidinin ve yasal düzenlemeler yapılması sürecini "sürecin tıkandığı noktalardan bir tanesi” olarak nitelendiren Yapıcıoğlu, yasal düzenlemelere ilişkin "Giriş ve özetin yanı sıra iki ana bölümden ve çok sayıda başlıktan oluşan, yaklaşık 50 sayfalık bir rapor hazırladık." dedi.

"SADECE BİR ÖRGÜTE ÖZGÜ DEĞİL, GENEL BİR KANUN"

Yapıcıoğlu "Hukuk kurallarının genel özelliği onların soyut olması ve benzer durumda olan herkese eşit olmasıdır. Öyleyse gelin bir silahla arasına mesafe koymuş olanlarla ilgili bir kanun çıkaralım" diyerek yalnızca sürece özgü değil daha geniş kapsamlı bir düzenlemenin yapılmasını önerdiklerini belirtti ve şunları söyledi:

“Biz de hazırladığımız kanun teklifiyle bu tıkanıklığı açacak, bu engeli açacak bir teklifte bulunuyoruz. Diyoruz ki 'Gelin biz bir mecliste bir kanun geçirelim. Bu kanun sadece bir kişiye, sadece bir örgüte, sadece bir sürece, sadece bir döneme mahsus olmasın.' Hukuk kurallarının genel özelliği onların soyut olması ve benzer durumda olan herkese eşit olmasıdır. Öyleyse gelin bir silahla arasına mesafe koymuş olanlarla ilgili bir kanun çıkaralım. Ama bunun uygulanması için, yani o ceza indirimleri ya da cezaevindekilerin serbest bırakılması ya da silahlı eylemlere karışmamış olanların ifadelerinin alınıp cezaevine girmeden serbest bırakılmaları için gerçekten silahla araya mesafe koyulduğunun, silahın bırakıldığının tespiti şart olsun. Neyin şartı? O çıkardığımız kanunun uygulanmasını şartı. Elinde silah olanlar, silah bıraktığında nereye gideceğini, kendisini nasıl bir akıbetin beklediğini bilsin. Ama o lehte yapılacak olan düzenlemelerin uygulanması da sahada fiilen silah bırakmanın gerçekleştiğinin tespitine bağlı olsun”