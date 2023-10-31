AKP'den Türk-Filistin Dostluk Hastanesi’ne yönelik saldırı hakkında ilk açıklama

AKP Sözcüsü Çelik, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki kanser hastalarına yönelik tek hastane olan Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ne düzenlediği saldırıya tepki gösterdi, uluslararası toplumu net bir tutum almaya çağırdı. Saldırıların İsrail'in kendisini savunma hakkıyla ilgili olmadığına vurgu yapan Çelik, "Bu saldırılar Gazze halkını yok etmeyi amaçlayan katliamlardır" dedi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki kanser hastalarına yönelik tek hastane olan Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ne düzenlediği saldırıya ilişkin bir açıklama yapan AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in söz konusu saldırı ile insanlık dışı saldırılarına bir yenisini eklediğini kaydetti.

Saldırıyı en güçlü şekilde lanetlediklerini belirten Çelik, "Bu saldırıların İsrail’in kendini savunma hakkıyla ilgisi yoktur, bu saldırılar Gazze halkını yok etmeyi amaçlayan katliamlardır" ifadelerini kullandı.

Çelik, uluslararası toplumu da İsrail'e karşı net bir tutum almaya çağırdı.

Çelik'in sosyal medya hesanı "X" üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

"İsrail’in Gazze’deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi’ne saldırısı, insanlık dışı saldırılarına bir yenisini ekleyen vahşi bir eylemdir. İsrail’in en temel insan haklarını ve uluslararası hukuku yok sayan saldırılarını en güçlü şekilde lanetliyoruz. Bu saldırıların İsrail’in kendini savunma hakkıyla ilgisi yoktur, bu saldırılar Gazze halkını yok etmeyi amaçlayan katliamlardır.

Netenyahu yönetimi, masum insanların hayatını topluca hedef almaya devam ediyor. Bu yönetim bölge ve dünya barışı için tehdittir. Uluslararası toplum, tüm bölgeyi ve insanlığı ateşe atan bu vahşi ve tehlikeli saldırganlığa karşı net bir tutum almadığı sürece bu katliamların parçasıdır..."

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki kanser hastalarına yönelik tek hastane olan Türk-Filistin Dostluk Hastanesine saldırı düzenlemiş, hastanede hasar meydana gelmişti.