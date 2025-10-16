AKP'den umut hakkı açıklaması: İmralı'dan ya da DEM'den bir talep gelmedi

AKP Grupbaşkanvekili Özlem Zengin, Türkiye Basın Federasyonu’nda (TÜBAF) düzenlenen "Anadolu Sohbetleri" programında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Zengin, “Abdullah Öcalan’a umut hakkı" tartışması hakkında, “İçinde olduğum toplantılarda bir talep işitmedim. Hatta tam tersine İmralı'nın hiçbir talebi olmadığına, dışarı çıkmak da dahil, hiçbir talebinin olmadığı defaatle söylendi” dedi.

Süreç kapsamında Mecliste çalışmalarını sürdüren komisyonun İmralı'da görüşme yapıp yapmayacağına ilişkin soru üzerine Zengin, "İlk günden itibaren hiçbir şarta bağlı bir görüşme yapılmadı. Yani bir talep, bir şarta bağlı bir görüşme olmadı" ifadelerini kullandı. Zengin, DEM Parti grubuyla uzun yıllardır çalıştığını belirterek, "Oradaki tavır son derece yapıcı. Kamuoyunda söylenenlerle toplantılarda konuşulanlar arasında fark yok" diye konuştu.

“KOMİSYON YIL SONUNA KADAR ÇALIŞACAK”

Komisyonun yaz boyunca çalıştığını anımsatan Zengin, "Yıl sonuna kadar çalışmalara devam edecekler. Ardından Meclise bir rapor sunarak tavsiyelerde bulunacaklar. Bu doğrultuda ceza kanununda bazı düzenlemeler gündeme gelebilir" değerlendirmesinde bulundu.

“UMUT HAKKI TALEBİ İŞİTMEDİM”

Zengin, PKK Lideri Abdullah Öcalan ile ilgili "umut hakkı" tartışmalarına ilişkin bir soru üzerine, şunları kaydetti: "İçinde olduğum toplantılarda bir talep işitmedim. Hatta tam tersine İmralı'nın hiçbir talebi olmadığına, dışarı çıkmak da dahil, hiçbir talebinin olmadığı defaatle söylendi. Bu kamuoyuyla da paylaşıldı zaten. Bizi ziyarete gelen DEM heyeti ki en üst düzey organlarıdır, hiçbir şekilde bir talep, dışarı çıkmak da dahil olmak üzere bir talepleri olmadıklarını ifade ettiler."