AKP'den vergi düzenlemesi: Pazartesi Meclis'e geliyor

AKP, vergi düzenlemelerini içeren yeni “ekonomi paketi” hazırlıklarında son aşamaya geldi. 13-14 maddeden oluşan kanun teklifinin 4 Mayıs Pazartesi günü TBMM Başkanlığı’na sunulacağı öğrenildi.

Kanun teklifinde, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarının ardından Orta Doğu’da yaşanan gelişmeler kapsamında, özellikle yatırımcılar açısından İstanbul Finans Merkezi’nin cazip hale getirilmesi, küresel firmaların Türkiye'ye çekilmesine yönelik düzenlemeler yer alacak.

Teklifte, İstanbul Finans Merkezi bünyesindeki kurumlara vergi avantajlarının genişletilmesi, küresel şirketlere vergi avantajları getirilmesi, imalatçı ve ihracatçılar için Kurumlar Vergisi oranlarının düşürülmesi ve yurt dışındaki para, altın ve menkul kıymetlerin düşük oranda vergiyle Türkiye’ye getirilmesinin teşvik edilmesi gibi düzenlemeler öngörülüyor.

"EV GENÇLERİ"NE YÖNELİK İSTİHDAM PROJESİ

AKP'nin bu teklifin ardından sonraki hafta da, 18-25 yaş arası işsiz gençlerin istihdamına yönelik olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan “Genç İstihdam Hamlesi” kapsamında hazırlanan kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sunması bekleniyor. “Ne eğitimde ne istihdamda” olarak tanımlanan “ev gençlerinin” istihdama kazandırılmasını amaçlayan proje kapsamında, özel sektör işverenlerine, İŞKUR'a kayıtlı işsizler arasından 18-25 yaş arası gençleri işe almaları halinde ücret ve prim desteği sağlanması öngörülüyor. İşsizlik Fonu’ndan karşılanması planlanan prim ve destek süresinin 18 aya kadar sürmesi hedefleniyor.