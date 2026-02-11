AKP'den yasa hazırlığı: Belediyelerin yetkisi daralacak, daha fazla denetim gelecek

AKP MYK önceki gün AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında önceki gün toplandı. Toplantının en önemli gündeminin yerel yönetimler olduğu öğrenildi. İktidar partisinin belediyelerin birçok yetkisinin merkezi idareye geçmesi için yasa hazırlığına girişeceği iddia edildi.

Toplantıda Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, belediyelere yönelik hayata geçirilmesi planlanan düzenlemeler hakkında bir sunum yaptı.

BELEDİYELERE DAHA FAZLA DENETİM

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre sunumda, belediyelerin mali yapısını "disiplin altına alacak, hizmet önceliklerini netleştirecek ve denetim mekanizmalarını güçlendirecek bir dizi öneriler" yer aldı.

Sunumda şu öneriler yer aldı:

Belediye başkanları görevleri sırasında edindikleri mal varlıklarını açıklamalı.

Aylık ihale, sözleşme bilgi ve sayıları her ay kamuoyunu duyurulmalı.

Belediye başkanlarının akrabalarını göreve getirilmesi yasaklanmalı.

Belediyelerin SGK borçlarını düzenli ödemesi sağlanmalı, birikmesine müsaade edilmemeli.Her şey şeffaf olmalı.

YENİ BİR DENETİM KOMİSYONU

Değişiklikler kapsamında temel hizmetlerin aksaması durumunda merkezi idare devreye girmesi, belediyelere cezai yaptırımlar uygulanması ve bazı yetkilerin yerel yönetimlerden alınması planlanıyor. Ayrıca Sayıştay, Mülkiye Teftiş Kurulu ve İçişleri Bakanlığı kontrolörlerinin yanı sıra, belediyelerin harcamalarının etkinliğini ölçmek üzere yeni bir “Denetim Komisyonu” kurulacak. Yaz aylarında nüfusu artan turizm bölgelerinde farklı bütçe stratejileri uygulanması da masada.