AKP'den yasadışı bahis hamlesi: Yeni yılın ilk düzenlemesi olacak

AKP yeni yılın ilk yasal düzenlemesi için harekete geçti. Bu kapsamda yasa dışı bahis, şans oyunları ve sanal kumarın, özellikle dijital mecralarda yaygınlaşmasının önüne geçmek için düğmeye basıldı.

Ekonomim’de yer alan habere göre Türk Ceza Kanunu’ndaki kumar suçları, yasa dışı bahis ve şans oyunlarına ilişkin özel hükümler, Kabahatler Kanunu’ndaki yaptırımlar yeniden ele alınacak.

KAMU KURUMLARININ SORUMLULUKLARI GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Yapılacak düzenleme ile; hızlı müdahale, finansal ve dijital altyapının kesilmesi, suç gelirlerinin engellenmesi ve vatandaşların korunması sağlanacak.

Düzenleme ile yasa dışı her türlü kumar oyunları ile mücadelede hukuki ve idari altyapının güçlendirilmesi, denetim ve yaptırım mekanizmalarının etkinleştirilmesi ve kurumlar arası koordinasyonun artırılması esas alınarak, kamu kurumlarının sorumlulukları gözden geçirilecek.

Örgütlü şekilde işlenen ya da çocukları ve gençleri hedef alan yasa dışı bahis ve kumar suçlarında cezalar daha ağırlaştırılacak. Yasa dışı bahis oyunları alanında daha sıkı denetim mekanizmaları kurulacak ve yasa dışı bahis siteleriyle mücadelenin etkinleştirilmesi hedeflenecek. Suç geliriyle mücadele ve finansal denetimlerin artırılması, bu yasaklı faaliyetlerle bağlantılı olan suç örgütlerinin finansal kaynaklarının kurutulmasına yönelik çalışmalar da idari düzenlemeler kapsamında değerlendirilecek.

CEZALARDA ARTIŞ GETİRİLECEK

MASAK, yasa dışı bahis oyunları ile mücadele etkili olacak. Lisanssız oyun oynatanlar veya buna yer ve imkan sağlayanlara, yurtdışında mevcut bir oyuna internetle erişim sağlanarak Türkiye’den oynanmasına imkan sağlayanlara, sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık edenlere, reklam vererek kişileri bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik edenlere verilen hapis ve idari para cezaları yeniden değerlendirilerek uygulanan cezalar artırılacak.