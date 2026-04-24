AKP'den yeni hazırlık: Emekli maaşları değişecek

Emekli aylıkları temmuz ayında zamlı yatacak.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, yılın ilk üç ayında (Ocak, Şubat, Mart) kümülatif enflasyon yüzde 10,04 olarak gerçekleşti. Bu oran şimdiden emeklinin cebine garantilenmiş durumda. Ancak asıl belirleyici olan 6 aylık toplam veri olacak.

Merkez Bankası’nın Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre, 6 aylık enflasyonun %17,08 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

YENİ MAAŞLAR NASIL OLACAK?

Eğer 6 aylık enflasyon beklendiği gibi %17,08 çıkarsa, kök maaşlara göre oluşacak yeni tablo şu şekilde yansıyacak:

Mevcut Maaş (TL) Zamlı Maaş (TL)

20.000 23.416

25.000 29.270

30.000 35.124

35.000 40.978

40.000 46.832

45.000 52.686

50.000 58.540

İKTİDAR HAZIRLIĞA BAŞLADI

Yandaş Sabah gazetesinin yazarı Faruk Erdem buna ek olarak iktidarın emekli maaşları arasındaki dengesizliğin giderilmesi için iki model üzerinde çalıştığını iddia etti.

Erdem şunları aktardı:

Masadaki iki ana model şunlar:

Sistem Değişikliği: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin de memur emeklileri gibi toplu sözleşme şartlarından veya ortak bir enflasyon oranından faydalanması.

Refah Payı ile Eşitleme: Artış oranı düşük kalan grubun (SSK/Bağ-Kur veya Memur Emeklisi), refah payı eklemesiyle yüksek olan grubun oranına tamamlanması.