AKP'den yeni hazırlık: Emekli maaşları değişecek

Emekli maaşları temmuz ayında yatacak. Yandaş Sabah gazetesinin yazarı Faruk Erdem iktidarın emekli maaşlarında oluşan adaletsizliğin giderilmesi için iktidarın çalışmalara başladığını iddia etti.

Çalışma Yaşamı
  • 24.04.2026 14:52
  • Giriş: 24.04.2026 14:52
  • Güncelleme: 24.04.2026 14:59
Kaynak: Haber Merkezi
Fotoğraf: AA

Emekli aylıkları temmuz ayında zamlı yatacak.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, yılın ilk üç ayında (Ocak, Şubat, Mart) kümülatif enflasyon yüzde 10,04 olarak gerçekleşti. Bu oran şimdiden emeklinin cebine garantilenmiş durumda. Ancak asıl belirleyici olan 6 aylık toplam veri olacak.

Merkez Bankası’nın Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre, 6 aylık enflasyonun %17,08 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

YENİ MAAŞLAR NASIL OLACAK?

Eğer 6 aylık enflasyon beklendiği gibi %17,08 çıkarsa, kök maaşlara göre oluşacak yeni tablo şu şekilde yansıyacak:

Mevcut Maaş (TL)  Zamlı Maaş (TL)

20.000                    23.416

25.000                    29.270

30.000                    35.124

35.000                    40.978

40.000                    46.832

45.000                    52.686

50.000                    58.540

İKTİDAR HAZIRLIĞA BAŞLADI

Yandaş Sabah gazetesinin yazarı Faruk Erdem buna ek olarak iktidarın emekli maaşları arasındaki dengesizliğin giderilmesi için iki model üzerinde çalıştığını iddia etti.

Erdem şunları aktardı:

Masadaki iki ana model şunlar:

Sistem Değişikliği: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin de memur emeklileri gibi toplu sözleşme şartlarından veya ortak bir enflasyon oranından faydalanması.

Refah Payı ile Eşitleme: Artış oranı düşük kalan grubun (SSK/Bağ-Kur veya Memur Emeklisi), refah payı eklemesiyle yüksek olan grubun oranına tamamlanması.

