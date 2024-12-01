AKP'den yeni sigara ve alkol düzenlemesi: Yaptırımlar geliyor

AKP, sigara ve alkolde yasakları artıracak yeni düzenleme üzerine çalışıyor.

Hükümet, “sigara ve alkol kaçakçılığını önlemek” ve “özellikle gençler arasında artan elektronik sigara kullanımını sınırlamak” gerekçesiyle yeni cezaları yürürlüğe sokacak.

Önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulacak yasa teklifi, elektronik sigara ve nargile ticareti yapanlara üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası öngörüyor. Ayrıca, tütün mamulleri gibi makaron, sigara kağıdı ve filtresi için de yüzde 85 oranında Türkçe resimli ve yazılı uyarılar zorunlu hale getirilecek.

İktidara yakın Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; alkol üretimi ve satışında da yeni düzenlemeler var. Etil alkole aroma katmanın yanı sıra, ticari amaçla etil alkol kullanımı ciddi para cezalarıyla karşı karşıya kalacak.

DAMITIM YAPANLARA DA CEZA

İzinsiz alkol damıtımı yapanlara üç yıla kadar hapis cezası verilmesi planlanıyor. Alkol ve alkollü içkileri çağrıştıran her türlü işaret ve resmin yasaklanması, fermente ve distile içkilerin markalarının birbirlerinin yerine kullanılmasının önlenmesi amaçlanıyor.

Yüksek alkollü içkilerin şahsi tüketim amacıyla olsa dahi Bakanlıktan izin almadan üretilmemesi sağlanacak.

Bu düzenlemenin evde kendi içkisini yapanları nasıl etkileyeceği meçhul. AKP daha önce alkol firmalarının reklam vermesi ve sponsorluk yapmasını yasaklamıştı ancak firmalar farklı yollarla etkinlikler düzenlemeye devam ediyordu. Bu düzenleme kalan son etkinliklere de darbe vurabilir.