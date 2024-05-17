AKP'den 'yerel seçim anketleri' açıklaması: Son bir hafta içerisinde özellikle bir şey oldu

AKP Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, yerel seçim sürecinde yapılan saha araştırmaları ile ilgili, "Size itiraf edeyim ki aslında bütün saha araştırmalarımızın sonuçları son bir haftaya kadar sandıktan çıkan sonuç gibi değildi. Son bir hafta içerisinde özellikle bir şey oldu. Saha araştırmalarımızı boşa düşüren, saha araştırmalarımızdaki değerlendirmelerle çelişen bir sonuçla karşılaştık" açıklamasını yaptı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, partisinin Bolu İl Başkanlığı'nı ziyaretinde gündeme ilişklin açıklamalarda bulundu.

Yılmaz, AKP'nin tüm seçimlerde, seçmenin kendilerine söylediğini okumaya çalışan bir siyasi hareket olduğunu savunarak, şimdiye kadar girdikleri tüm seçimlerde sandıktan çıkan sonucu okuyarak, onu değerlendirerek seçmenin kendilerine ifade etmek istediğini tespit etmeyi ihmal etmediklerini iddia etti.

"SONUCU UYARI TESPİTİ OLARAK GÖRÜYORUZ"

Seçim sürecini geride bırakarak sandıktan çıkan sonuçlara göre ilerleyen günlerin yeniden planlanmasıyla ilgili çalışma yaptıklarını aktaran Yılmaz, "Milletimizin bize ifade ettiği doğrultuda da şu mazeretten ötürü biz işte şöyle yaptık, böyle yaptık demeden milletimiz ne diyorsa o doğrudur, sandıktan çıkan sonucu bir uyarı tespiti olarak görüyoruz. Hemen milletimizin dediği doğrultuda kendimizi yeniden güncelleyeceğiz. Politikalarımızı, milletimizin arzu ettiği doğrultuda yenilemek ve yeniden stratejik planlamaları yapmak üzere bir hareket içerisinde olduğumuzu, bir doğrultu içerisinde olduğumuzu bütün içtenliğimle ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

"SANDIĞA GİTMEYENLER ETKİLİ OLDU"

Yılmaz, AKP'nin saha araştırmaları sonuçlarına ilişkin soru üzerine şunları kaydetti:

"Size itiraf edeyim ki aslında bütün saha araştırmalarımızın sonuçları son bir haftaya kadar sandıktan çıkan sonuç gibi değildi. Son bir hafta içerisinde özellikle bir şey oldu. Saha araştırmalarımızı boşa düşüren, saha araştırmalarımızdaki değerlendirmelerle çelişen bir sonuçla karşılaştık. Bu sonuçta sandığa gitmeyenler çok etkili oldu. Her seçimde, ortalama seçmen sayısının 8 milyonu sandığa gitmiyordu. Bu seçimde 13 milyon, buna 5 milyon birden ilave oldu. Bu 5 milyon aslında bütün saha araştırmalarıyla ilgili sosyolojik tahlilleri yanılttı. Bunu burada itirafla özellikle samimiyetle ifade etmek istiyorum."