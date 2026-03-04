AKP, dijital oyunlara ve sosyal medyaya yönelik kısıtlayıcı kanun teklifini TBMM'ye sundu

AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığına sunduklarını söyledi.

"ÇOCUKLARIN GÜVENLİĞİNİ MERKEZE ALAN KORUMA KALKANI AMAÇLANMAKTA"

Usta, şöyle konuştu:

Dijital teknolojilerin, sosyal ağların ve çevrimiçi oyunların günlük hayatın ayrılmaz bir parçası haline geldiğini belirten Usta, bunun başta çocuklar ve gençler olmak üzere tüm toplum için yeni fırsatların yanı sıra siber zorbalık, zararlı içeriklere maruz kalma, dijital bağımlılık gibi riskleri de beraberinde getirdiğini söyledi.

Devletin, çocukların fiziksel, zihinsel, psikolojik ve sosyal gelişimlerini tehdit eden unsurlara karşı koruma yükümlülüğünün bulunduğunu vurgulayan Usta, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'da yapılması öngörülen değişikliklerle, yalnızca mevcut sosyal ağ sağlayıcılarının sorumluluklarını netleştirmekle kalmayıp mevzuatta hukuki statüleri, ilk kez tanımlanan aktörler... Aktörlerden kastettiğimiz oyun sağlayıcılar ve oyun dağıtıcılar da kapsam içerisine alınarak dijital ekosisteminin tamamında çocukların güvenliğini merkeze alan bütüncül bir koruma kalkanı oluşturulması amaçlanmaktadır.

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'da yapılması öngörülen değişiklikle, sosyal ağ sağlayıcılarının 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunmalarını engelleyecek düzenleme teklif edilmekte, platformlara bu kuralın uygulanması için gerekli adımları atmaları noktasında yükümlülükler getirmektedir. Ayrıca sosyal ağ sağlayıcıları, 15 yaşından büyük çocuklara, yaşlarına özgü içerikler sunma konusunda tedbirler alma, ebeveynlerine çocuklarının sosyal medya kullanımlarını kontrol edebilmeleri için ebeveyn denetim araçları sunma ve tüm bu konularda alınan önlemlerin belirli periyotlarla hem Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na hem de kamuya açık bir şekilde raporlama yükümlülüğünün getirilmesini teklif ediyoruz."

Bu konunun dünyada da tartışılan bir konu olduğunu dile getiren Usta, temel hedeflerinin çocuklar için bir koruma kalkanının oluşturulmasının amaçlandığını kaydetti.

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'da yapılacak değişiklikle yeni tanımlanan oyun sağlayıcı, oyun dağıtıcı aktörlerine oyunları yaşa göre derecelendirme, derecelendirilmeyen oyunları sunmama, 100 binden fazla erişim hacmi olan oyun dağıtıcıya Türkiye'de temsilci atama, ebeveyn kontrol araçları sağlama, kurum tarafından talep edilen bilgileri sunma yönünde de yükümlülük getirdiklerini belirten Usta, platformlarla ilgili yapılacak düzenlemelerle ilgili 6 aylık bir süre tanıyacaklarını söyledi.

"KİMLİK DOĞRULAMA DEĞİL, YAŞ DOĞRULAMAYI ÇALIŞTIK"

Sosyal medyadaki yaş kısıtlamasına ilişkin bir soru üzerine Usta, şöyle konuştu:

"Kimlik doğrulama değil, yaş doğrulamayı çalıştık. Yaş doğrulama kimlik doğrulamadan daha farklı bir şey. Buradaki temel hedefimiz vatandaşımızın veya çocuklarımızın bilgilerini sosyal ağ sağlayıcılarına sunmadan daha güvenli bir sistemle bu yaş doğrulamayı yapabilmek. Bunun içinde e-Devlet üzerinden bilgileri vermeden bir anahtar oluşturulabilir. Bu anahtarla yani bir şifreyle kişinin yaşının 15 yaşını doldurmuş ya da 15 yaşın altında şeklinde bilgilendirmeyi sosyal mecralara e-Devlet üzerinden yaparak bu şekilde doğrulamanın sağlanabileceğini çalıştık. Yeni bir kanuna ihtiyaç duyulmadan, tamamen ikincil yönetmelikle yapılacak."

Sosyal ağ sunucularına yaş tespiti için birkaç alternatif sunacaklarını kaydeden Usta, "İsterlerse sistemi ve içeriği kontrol edebilecekleri mekanizmaların olduğunu, yapay zeka destekli bir takım programlarla çocuklara özel içerikleri de çok daha denetimli bir şekilde kullanabileceklerini biliyoruz. Onlarla da görüşmeler yaptık, bu sosyal medya sunucularımızla, oyun sunucularımızla ortak bir çalışmanın eseridir" dedi.

Usta, 18 yaşını doldurmadan önce devlet istihdamından faydalanmak için çocuk esirgeme kurumuna çocuklarını bırakanların suistimalini önlemek adına en az 5 yıl kuruluşlarda kalma şartı getirileceğini ifade etti.