AKP dönemi İBB’de 'Yeni Başkanlık' yapılanması iddiası: CHP'li Yavuzyılmaz'dan açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Kamuoyunun dikkatine sunuyorum. Yaptığımız araştırmalar neticesinde; AKP dönemi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde ‘Yeni Başkanlık’ isimli paralel bir belediye yapılanması tespit ettik.

Ayrıca, Vakıfların İktisadi İşletmeleri üzerinden ikinci bir paralel yapının daha oluşturulduğunu, bu yollarla, İBB’ye ait kamu kaynaklarının bu yapılara aktarıldığını belgeledik. Vakıf yöneticileri, AKP ve İBB yetkilileri arasındaki ilişkiyi ortaya çıkardık. İBB’nin bu mekanizmalar tarafından nasıl soyulduğunu yarından itibaren belgeleriyle paylaşacağız."