AKP döneminde güvencesizlik artıyor: Sendikalı işçi sayısında düşüş!

HABER MERKEZİ

AKP'nin emek ve işçi düşmanlığı taşıyan özelleştirme ve taşeronlaştırma politikaları nedeniyle 2002'den bu yana sendikalaşma oranı günden güne düşüyor.

Sendikalar toplu sözleşme yetkisi için baraj engeline takılırken iktidarın, çalışma hayatındaki denetimsizliği görmezden gelmesiyle yaşanan iş cinayetleri ve felaketleri bir kez daha sendikalaşmanın önemini gözler önüne seriyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ülkedeki sendikalı işçi sayısına ilişkin istatistikleri yayımladı.

Açıklanan verilere göre, Türkiye'de 17 milyon 326 bin 143 işçiden yalnızca 2 milyon 429 bin 527'sinin sendika üyesi.

Bakanlığın ocak ayında açıkladığı verilere göre sendikalaşma oranı 14,97'den temmuz ayında yüzde 14,02'ye düştü.

SENDİKALAŞMA ORANLARI

Toplam 20 iş kolu arasında en fazla işçinin yer aldığı alan, 4 milyon 526 bin 306 işçiyle "ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar" oldu.

Bunu 1 milyon 967 bin 585 işçiyle "metal" ve 1 milyon 857 bin 769 işçiyle "inşaat" iş kolları izledi.

Türk Metal Sendikası, sahip olduğu 284 bin 541 üyeyle tüm işçi sendikaları arasında ilk sırada yer aldı. Türk Metal Sendikasını 263 bin 999 üyeyle Hizmet-İş, 224 bin 289 üyeyle Öz Sağlık-İş takip etti.

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Ocak ayında açıklanan verilere göre 16 milyon 864 bin 733 sigortalı işçinin yalnızca 2 milyon 524 bin 547’si sendika üyesi. Sendikalaşma oranı ise yüzde 14,97 oldu. Sigortalı 100 işçiden 85’inin sendika üyeliği bulunmuyor. Toplu sözleşme kapsamının ise yüzde 7 dolayında olduğu tahmin ediliyor.

AKP iktidara geldiğinde yüzde 58 olan sendikalaşma oranı, özelleştirme ve taşeronlaştırma ile büyük darbe yedi. Yüzde 14,97 olan sendikalı işçi oranı kayıt dışı çalışma hesaba katıldığında daha da düşüyor.