AKP döneminde top, mermiye dönüştü

Politika Servisi

Şiddetin normalleştiği, çeteleşmenin arttığı, mafya liderlerinden medet umulduğu AKP iktidarında deyim yerindeyse ülke adeta Texas’a döndü. Karaborsa, tribünlerde çeteleşme, yasadışı bahis iddialarının döndüğü spor camiası da bu kirli düzenin dışında değil. Son saldırı Fenerbahçe eski futbolcusu Serhat Akın’a yapıldı. Akın, önceki gün yorumculuk yaptığı program çıkışında Beykoz’da silahlı saldırıya uğradı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla saldırıyı duyuran Akın, paylaşımında "Program çıkışı ayaklarıma sıktılar. Son sözümüz Fenerbahçe" ifadelerini kullandı. Yapılan tetkiklerde bağ, doku ve kemik tahribatları bulunduğu öğrenilirken, Akın'ın bir süre koltuk değnekleri kullanmak zorunda kalacağı bildirildi.

Siyasetteki nefret dili, çetelerin her alanda bir güç unsuruna dönüşmesi ve beraberinde artan bireysel silahlanma her alanda şiddet sarmalarını büyüttü. Ülkenin dört bir tarafında hemen her gün çete savaşlarının, cinayetlerin yaşandığını, dükkanlara ve iş yerlerine silahlarla saldırıldığını görüyoruz. Tüm bunlar toplumun gözünün önünde yaşanırken iktidarın seyirci kalması ve bunu desteklemesi saldırganlara cesaret veriyor. Serhat Akın’a yapılan saldırı yapıldığının ertesi gün dahi kamuoyunda "Casperlar" çetesi olarak bilinen grup Şeyda Yılmaz'ı öldüren Yunus Emre Geçti’ye skandalla ifadelerle sahip çıktı: “Bütün alem bizi kardeşlerimize sahip çıkmamızdan tanır." Açık açık hastane saldırısını da üstlenen çete üyeleri, ayrıca polislerin saldırgan Geçti’ye yaptığı muamele nedeniyle AİHM’e başvuracaklarını belirtti.

Yine ülkenin birçok yerinde görebileceğimiz filmleri aratmayan bir sahne Antep’te yaşanmıştı. Ara sokakta çekilen videoda, bazı kişilerin uzun namlulu silahlarla sokakta adeta "nöbet" tuttuğu görüntüler gündem olmuştu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, bu kişilerin yakalandığını duyurdu. Ancak binlercesi hâlâ sokaklarda geziyor ve sosyal medyadan benzer görüntüleri paylaşmaya devam ediyor.

Siyasetin, mafyanın ve ticaretin tüm kirli ilişkilerinin kesişim kümesinde duran futbol da bu iktidarın yarattığı bu şiddet sarmalının içerisinde yer almaya devam ediyor. Akın’a yapılan silahlı saldırı bize gösteriyor ki ne ilk ne de son olacak. Yakın zamanda futbolda yaşanan olaylar şu şekilde:

Bursaspor - Amedspor Maçı (5 Mart 2023): Bu maçta futbolcular, yöneticiler ve taraftarlar arasında çıkan büyük kavgalar dikkat çekti. Olaylar sadece saha içinde değil, tribünlerde de büyüdü ve çok sayıda yaralanma meydana geldi.

Trabzonspor - Fenerbahçe Maçı (Nisan 2023): Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi mağlup ettiği maçın ardından, sarı-lacivertli futbolculara saldırıldı. Sahaya yabancı maddeler atıldı ve güvenlik güçleri ile taraftarlar arasında arbede yaşandı.

Altay - Göztepe Derbisi (Kasım 2023): İzmir derbisinde sahaya taraftarların attığı yabancı maddeler nedeniyle maçın kısa süreli duraksadığı ve polis ile taraftarlar arasında gerilim yaşandığı belirtildi.

MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor Maçı (11 Aralık 2023): Ankaragücü başkanı Faruk Koca sahaya inerek maçın hakemi Halil Umut Meler'e fiziksel saldırıda bulundu. Olay sonrası Türkiye'deki tüm ligler TFF tarafından süresiz olarak ertelendi. AKP’li eski vekil olan Koca, sadece 15 gün tutuklu kaldı ve ardından serbest bırakıldı.