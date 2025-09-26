AKP dönemindeki yolsuzluk anlatılacak

İstanbul 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde bugün görülecek dava CHP’de, “Kritik dava” olarak yorumlanıyor. CHP’liler, İstanbul İl Kongresi için tedbir kararının kaldırılacağını düşünüyor. Kamuoyunun, “Hukuk ile izah edilemeyecek” davalar ile meşgul edilmemesi gerektiğinin altını çizen CHP’liler, “Tedbir kararı kaldırılmazsa istinafa gideceğiz” diyor.

CHP’de, ihraç süreçleri de başlıyor. Bu kapsamda Gürsel Tekin, Barış Yarkadaş ve Berhan Şimşek’in, “Partide aldıkları görevlere aykırı hareket etmek” gerekçesiyle partiden ihraçları bekleniyor. İhraçları görüşmek için YDK, bugün saat 13.00’te toplanıyor.

KARAMSAR HAVA DAĞITILACAK MESAJI

CHP’de, tutuklu belediye başkanlarının yanı sıra kurultay davaları ve ABB’ye yönelik operasyonlar ile Türkiye’nin gerçek gündeminden giderek uzaklaştırıldığı değerlendiriliyor. Partinin rotasını halka kırdığının altını çizen CHP kurmayları, Ekim ayında kamuoyuna ilan edilmesi beklenen parti programına işaret ediyor. CHP’nin yeni parti programının, Türkiye’nin kritik sorunlarına çözüm sunacağını belirten CHP’liler, “Yurttaşın üzerine karabasan gibi çöken karamsar havayı dağıtacağız” görüşünü dile getiriyor.

Yüksek Seçim Kurulu’nun, hem olağanüstü kurultaya, hem de olağan kurultay takvimi çerçevesinde devam eden ilçe kongrelerine vize vermesinin ardından CHP yönetimi, 39’uncu Olağan Kurultayı’nı da Kasım ayında gerçekleştirmeyi planlıyor. 24 Ekim’de görülecek kurultay davasında, aksi karar çıkmaması halinde CHP’nin, olağan kurultayı 6 Kasım haftasında yapması bekleniyor. Bu kapsamda il kongrelerinin de 24 Ekim’e kadar tamamlanacağı belirtiliyor.

CHP’nin, CHP lideri Özgür Özel’in, “Eylem” olarak nitelendirdiği mitingler ile gündemi sokağın gündemine kıracağı da ifade ediliyor. Muğla’da, “Zeytinliklerin talanının önünü açan” kanuna karşı gerçekleştirilecek Zeytin Mitingi’ne katılacak CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, her Çarşamba İstanbul’un bir ilçesinde, her Cumartesi ise bir başka kentte düzenlenecek miting takvimine devam edeceği bildiriliyor.

CHP’de öte yandan, AKP’den devralınan belediyelerdeki usulsüzlüklere yönelik çalışmalar da hızlandırılıyor. Yerel seçimlerin ardından oluşturulan birimlerin, geçmiş dönem dosyalarını titizlikle incelediğini ifade eden CHP’liler, “Hırsıza hırsız olduğunu hatırlatacağız” diyor. Kamuoyuna duyurulacak dosyaların yargıya da taşındığını kaydeden partililer, hukuki süreçlerin de yakından takip edildiğini anlatıyor.