AKP döneminin fotoğrafı: Hırsızlık, yolsuzluk, mobbing ve yağma

TCDD’ye bağlı TÜRASAŞ’ın Eskişehir Bölge Müdürlüğü hırsızlık, ihale yolsuzlukları ve mobbing iddialarının merkezine oturdu. Kurumun yolsuzluklar nedeniyle devletten yüz milyonlarca lira çaldığı ileri sürüldü.

Mustafa BİLDİRCİN

31 Mart 2019 tarihindeki seçimlerin ardından İBB’de yöneticilik yapan isimlerin transferi ile gündeme gelen TÜRASAŞ’a bağlı Eskişehir Bölge Müdürlüğü’ne yönelik iddialar, “Bu kadarı da olmaz” dedirtti.

İstihdam düşüşü ve personelin yaşadığı sorunlarla Eskişehirlilerin gündeminde olan kurum, hırsızlık ve ihale usulsüzlükleri iddiaları ile anılır hale getirildi.

CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, yaşananların endişe verici olduğunu belirtti. Süllü, iddiaların araştırılması için TBMM bünyesinde bir araştırma komisyonu kurulması çağrısında bulundu.

TÜRASAŞ Eskişehir Bölge Müdürlüğü’ne yönelik hemen her yeni iddia, bir öncekini gölgede bıraktı. CHP’li Süllü’nün çalışmasında sıralananlar, usulsüzlük yoluyla kamunun yüz milyonlarca lira zarara uğratıldığını açığa çıkardı.

HIRSIZLIK

Bakım ve onarımları yapıldıktan sonra tekrar kullanılmak üzere bekletilen cer motorlarının sökülerek içindeki bakırın alınıp tekrar kapatıldığı bildirildi. Bu yolla 20 tona yakın bakırın taşeron şirket ya da şirketler tarafından çalındığı savunuldu. Eskişehir Bölge Müdürlüğü ve TÜRASAŞ, iddiaların aydınlatılması ve kamuoyunun doğru bilgiye ulaşması taleplerini bugüne kadar karşılamadı.

Kurumda, işçilerin elindeki poşet ve çantaların mesai çıkışı arandığının altını çizen Süllü, “İşçiler aranırken taşeron şirketlerin kamyonlarla kablo ve malzemeyi hurdaymış gibi fabrika dışına çıkardıkları belirtilmektedir” dedi. Fabrika yönetiminin hırsızlık olaylarına karşı etkisiz kalmasının bir nedeninin de “Bilinçli olarak fabrikanın yönetilemez durumda olduğunu göstermek ve vagon fabrikasının kapatılarak özelleştirilmesini yolunu açmak” olduğu iddia edildi.

İHALE YOLSUZLUĞU

TÜRASAŞ’ın, “Depo Sahasında Boji Karkas Kumlama Kabini Yapım İşi” konulu belge ile Bölge Müdürlüğü’nden ihale oluru alındı. İşin yaklaşık maliyeti 313 bin 344 TL olarak belirlendi. İhalenin açık ihale usulüyle olacağı 17 Ağustos 2022 tarihinde iki yerel gazeteye verilen ilanla da kamuoyuna duyuruldu. Ancak doğrudan Bölge Müdür Vekili tarafından ihalenin, yetkilisi dışarıda bırakılarak hazırlanan yazı ile ihaleye sayılı gün kala Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri gerekçesiyle iptal edildiği bildirildi. İhale iptalinden hemen bir gün sonra, “Depo Sahasında Boji Karkas Kumlama Kabini Yapım İşi”nin, adı bakır hırsızlığı ile anılan firmadan doğrudan temin ile satın alındığı kaydedildi.

PERSONEL SORUNLARI

Kurumda personel alımının liyakate dayanmadığı, iktidar partisi tarafından personel alımına müdahale edildiği de iddialar arasında yer aldı. Kalite kontrol şefi olmak için belli bir süre iş tecrübesi olması gerekirken bu kritere uyulmadan kalite kontrol şefi statüsünde alımların yapılması liyakatsizliğe örnek olarak gösterildi. TÜRESAŞ bünyesinde 46 müfettiş bulunduğu, tüm bölge müdür vekillerinin de müfettiş kadrosunda olduğu anlaşıldı.

DENETİMDEN KAÇIRILIYOR

Kurumda yaşananlara yönelik değerlendirmelerde bulunan CHP Milletvekili Jale Nur Süllü, şunları söyledi: “TÜLOMSAŞ’ın TÜRASAŞ’a bağlanması ile usulsüz ihalelerle belli şirketlerin fabrikalara alınması ve taşeron şirket personeline işin öğretilmesiyle fabrikaların üretim yapamaz hale getirilip özelleştirilmek istendiği düşüncesi kamuoyunda endişe yaratmaktadır. Ayrıca usulsüzlüklerin Sayıştay denetiminden kaçırıldığı veya üstünün örtüldüğü de ileri sürülmektedir. Eskişehir’in ve ülkemizin geleceği için bu tarihi sanayi kuruluşunun eski parlak günlerine dönmesi şarttır. AKP, gerçekten tasarruf yapmak istiyorsa memurun servisini, öğretmenin çayını keseceğine kamu kurumlarındaki, bakanlıklardaki ihale usulsüzlükleri ve yolsuzluklar yoluyla devletten çalınan yüz milyonlarca liranın peşine düşsün. Bu konuların takipçisi olacağız.”