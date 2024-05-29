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AKP Edirne İl Başkanlığ'ına Belgin İba atandı

31 Mart yerel seçiminde Edirne Belediye Başkan adayı olan Belgin İba, AKP İl Başkanlığı'na atandı.

Siyaset
  • 29.05.2024 21:34
  • Giriş: 29.05.2024 21:34
  • Güncelleme: 29.05.2024 21:41
Kaynak: AA
AKP Edirne İl Başkanlığ'ına Belgin İba atandı
AA

AKP Teşkilat Başkanlığı, Edirne İl Başkanlığına Belgin İba'nın atandığını açıkladı.

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensibiyle, Edirne İl Başkanlığına Belgin İba atandı" denildi.

Açıklamada, "Bugüne kadar göstermiş olduğu özverili çalışmalarından dolayı İl Başkan Vekilimiz Sayın Aydoğan Akıncı'ya teşekkür ediyor, yeni görevlendirilen il başkanımıza başarılar diliyoruz" ifadesine yer verildi.

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