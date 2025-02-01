AKP eğitimi özelle büyütmüş!

AKP’nin eğitim politikaları, eğitimde özel sektörün ağırlığının katlanarak artmasına yol açtı. Özel okullar sayısının kontrolsüzce artması, birçok sorunu da beraberinde getirdi.

Sorunların yanı sıra özel okullar, fahiş eğitim ücretleriyle de tartışmalı hale geldi.

ARAŞTIRMA TALEBİ

Ailelerin bütçesini altüst eden özel okulların eğitim ücretlerindeki artış, TBMM gündemine de taşındı. İYİ Parti Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu ve 19 milletvekili, özel okulların fahiş fiyat politikası nedeniyle ortaya çıkan toplumsal etkilerin araştırılması amacıyla Meclis araştırması yapılmasını talep etti.

Önerge üzerine söz alan CHP Milletvekili Semra Dinçer, 2024 yılında enflasyonun en yüksek olduğu harcama grubunun yüzde 91,6 ile eğitim olduğunu belirterek, 2024-2025 eğitim öğretim yılında eğitim ücretlerine yüzde 56,89 zam gelmiştir ancak bu zam oranına uyan özel okul neredeyse hiç yok. Siz vatandaştan ve öğretmenden mi yanasınız yoksa özel okul patronlarından mı?” dedi.

EĞİTİME SEKTÖR TANIMI

Önerge aleyhine söz alan AKP Milletvekili Rukiye Toy’un sözleri ise “AKP’nin eğitime bakışının özeti” oldu. 2002 yılında 2 bin 395 olan özel okul sayısının 2025 itibarıyla 12 bin 149’a çıkmasıyla övünen Rukiye Toy, “Eğitim sektörü bu anlamda 2002 yılından bu yana ciddi bir büyüme göstermiştir” ifadelerini kullandı.

Eğitimi, “Sektör” olarak tanımlayan Toy, özel okul ücretlerinin, “Farklı sosyoekonomik düzeylere hitap eden geniş bir aralığa sahip olduğunu” da söyledi. Toy, Türkiye’deki 12 bin 149 özel okulun yüzde 22’sinin 750 bin TL’nin üzerinde talep ettiğini belirtti. Konuşmaların ardından araştırma önergesinin oylamasına geçildi. Önergenin işleme alınması, AKP ve MHP grubunun oylarıyla reddedildi.