"AKP ekonomik kriz için açık açık halkı suçlamaya başladı"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bütçe açığı nedeniyle EYT'lileri ve depremi suçlayan açıklamalarına tepki gösterdi.

Özgür Karabat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Enflasyonda işçiler, Bütçe açığında emekliler, İşsizlikte de gençler suçluymuş! Her seferinde bu kadar da olmaz diyoruz ama yine bizi yanıltıyorlar" ifadelerini kullandı.

Bakan Mehmet Şimşek'in "bütçe açığının sebebi olarak EYT'lileri ve depremi" gösterdiğini aktaran Karabat, "Yani Şimşek emeklilere, ay sonunu zor getirenlere, halka suçu atıyor. Veriler, matematik, her şey ortada. Bütçeden sosyal güvenliğe yapılan harcamalar her yıl geriliyor" dedi.

HALKIN AKLIYLA ALAY EDİYORLAR

"SGK’ya bütçeden ayrılan pay; 2019’da %19,7, 2020’de %20,7, 2021’de %15,7, 2022’de %13,2, EYT’nin çıktığı 2023’te de %12,9’a geriledi" verilerini paylaşan Karabat, şunları kaydetti:

"Yani emeklileri de kapsayan SGK ödemelerinin bütçeye yükü artmamış, aksine azalmış. Enflasyonu da halkın harcamaları artırıyor dediler ve temmuz ayında asgari ücrete zam yapmadılar. KDV’yi %18’den %20’ye çıkardılar. İğneden ipliğe her şeye zam yaptılar. Yine de enflasyon düşmedi, düşeceğe de benzemiyor. Ama AKP’ye sorarsanız suç hep başkalarında. Enflasyonda, bütçe açığında halk suçlu. İşsizlik de zaten gençler iş beğenmiyor. Sanki iktidarı başkasından devralmışlar gibi konuşup, halkın aklıyla alay ediyorlar."

BAKAN ŞİMŞEK'E SORULAR

CHP'li Karabat, Bakan Mehmet Şimşek'in yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

-Tasarruf tedbirleri ne oldu?

-Sayın Erdoğan’ın çakarlı araba konvoyunun başı ile sonu arasında 5 dakika mesafe duruyor. Kısalacak mı?

-Togg kullanacaktınız, alayınız Audi’lerden, Mercedes’lerdenneden inmiyorsunuz?

-Çift, hatta 3-4 maaşlılar ne yapıyor?

-Kamuya iş yapan şirketlerin hak edişlerini kestiniz, peki ödenmeyen kurumlar vergisinin peşine neden düşmüyorsunuz?

-Şirketler devlete kurumlar vergisi ödemek yerine hangi yandaş vakıf ve derneklere bağış adı altında milyarlarca liralık kaynak transferi yapıyor?

-Borsada dönen vurgunlardan haberiniz vardır, neden sessiz kalıp on milyarlarca liranın bir avuç rantçının cebine girmesine göz yumuyorsunuz?