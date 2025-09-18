Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

AKP Elazığ İl Başkanı görevinden istifa etti

AKP Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Güncel
  • 18.09.2025 15:51
  • Giriş: 18.09.2025 15:51
  • Güncelleme: 18.09.2025 15:53
Kaynak: DHA
AKP Elazığ İl Başkanı görevinden istifa etti
Fotoğraf: DHA

AKP Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, görevinden istifa etti.

Yıldırım yaptığı yazılı açıklamayla görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Yıldırım, açıklamasında “Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleri ile 6 yıldır yürütmekte olduğum AK Parti Elazığ İl Başkanlığı görevimden bugün itibarıyla istifa etmiş, emanetimi teslim etmiş bulunuyorum. Konu ile ilgili olarak ifadelerde bulunmak, hasbihal etmek ve siz değerli basın mensuplarımızla helalleşmek üzere tertip edeceğimiz basın toplantımızın yeri ve saati bilahare bildirilecektir” dedi.

BirGün'e Abone Ol