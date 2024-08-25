AKP Elazığ Milletvekili Nazırlı'dan Tuncay Özkan'a ağza alınmayacak küfür: Açık açık yazı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhalefeti hedef alarak "Halkçılık maskesinin arkasından Avrupa başkentlerinde halkın paralarıyla keyif çatan, gösteriş müptelası bir elitizim çıktı" sözlerine CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'dan gelen "Seni züppe seni" yanıtının ardından AKP Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı, Özkan'ı ağır ve açık açık yazdığı küfürle hedef aldı.

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NE OLMUŞTU?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhalefeti hedef alarak "Halkçılık maskesinin arkasından Avrupa başkentlerinde halkın paralarıyla keyif çatan, gösteriş müptelası bir elitizim çıktı" sözlerine CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'dan yanıt geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özkan, Erdoğan'a "züppe" diye hitap edince AKP Merkez Yürütme Kurulu üyesi Mahir Ünal, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u göreve çağırarak "Cumhurbaşkanına hakaret eden kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" dedi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise Özkan hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.