AKP, emekli bayram ikramiyesi teklifini Meclis'e sunuyor: Tutar ne kadar olacak?

TBMM’ye, kadınların ücretli doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya, babalık izninin özel sektörde 10 güne çıkarılması; sosyal medyanın 15 veya 16 yaş altındakilere yasaklanması ile dava süreçlerinin uzamaması amacıyla ilgili taraflara tebliğlerin elektronik ortamda iletilmesine ilişkin kanun teklifleri sunulması planlanıyor. Ayrıca emeklilerin bayram ikramiyelerinin artırılmasına ilişkin düzenlemenin de sunulacak kanun tekliflerinden birinde yer alması öngörülüyor.

AKP Grubu’nun, TBMM’ye sunulması planlanan iki ayrı kanun teklifi taslağı üzerinde çalışmaları sürüyor.

TBMM Başkanlığı’na, bir süredir kamuoyunun gündeminde olan doğum izinlerinin uzatılması ile sosyal medyanın çocuklara yasaklanmasına ilişkin kanun teklifinin sunulması bekleniyor. Bu iki konuyla ilgili düzenlemenin aynı torba kanun teklifi içinde yer alacağı, çalışmaların tamamlanması halinde önümüzdeki hafta TBMM Başkanlığı'na sunulacağı öğrenildi.

SOSYAL MEDYA YASAĞI

AKP Grubu'nda, "sosyal medyanın 15 yaş altındakilere yasaklanmasına" ilişkin düzenleme ile ilgili çalışmaya son şekli verilecek. Ancak yaş sınırı konusunda henüz karar verilmediği, 15 yaşını dolduranların yani 16 yaş altındakilerin bu kapsamda olması konusunun da değerlendirildiği belirtiliyor.

DOĞUM İZNİNE GEÇİCİ MADDE

Sosyal medya düzenlemesiyle aynı torba kanun teklifinde doğum izinlerinin uzatılmasına ilişkin hükümlerin de yer alacağı belirtiliyor.

Kadınların ücretli doğum izinlerinin doğum öncesi ve sonrası olmak üzere 16 haftadan toplam 24 haftaya, babalık izninin de tüm sektörler için 10 gün olmasına ilişkin düzenleme öngörülüyor. Düzenlemenin, mevcut doğum izninde olanları kapsayıp kapsamayacağı konusunda da fikir teatisinin sürdüğü, yararlanılması yönünde teklife geçici madde eklenebileceği ifade ediliyor.

EMEKLİNİN BAYRAM İKRAMİYESİ

Öte yandan, emekli bayram ikramiyelerinin artırılmasına yönelik bir maddenin TBMM’ye sunulacak torba kanun tekliflerinden birine konulması gündemde. Halen 4 bin TL olan emekli bayram ikramiyesine asgari ücrete yapılan oranında zam uygulanması, ikramiyenin 5 bin liraya çıkarılması öngörülüyor.