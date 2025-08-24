AKP emriyle ormanlar sermayenin

HABER MERKEZİ

Orman Kanunu’nun uygulanması ile ilgili yapılan ve Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliği özellikle altın madencilerini sevince boğarken ormanları koruyan kanunların kaldırılmasına yönelik tepkiler sürüyor.

Saray rejimi ülenin doğal kaynaklarını günden güne rant ve talana açarken sermaye sahipleri ise sevinçten dört köşe.

Yapılan yönetmelik değişikliklerini değerlendiren Altın Madencileri Derneği (AMD) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Yücel de yaptığı yazılı bir açıklamada duydukları memnuniyeti belirtti. Yücel, “Yapılan bu düzenlemeyi sektörümüz adına memnuniyetle karşılıyor, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

RANT VE TALAN POLİTİKALARI

Evrensel’e konuşan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Öğretim üyesi Doç. Dr. Cihan Erdönmez ise değişikliklerde en büyük sorunun 6. Madde olduğuna dikkat çekti. Erdönmez; “Özellikle ‘deniz sahili ön görünümünde olup kıyı kenar çizgisinden 5 kilometre mesafede kalan orman alanlarında’ izin verilmez, ifadesini kaldırdığınızda bambaşka bir tablo ortaya çıkar. Bu çok kötü! Demek ki otoyol, bölünmüş yolu geç, il ve ilçe alanlarının, yerleşim alanlarının burnunun dibinde açık maden İşletmesi olabilecek demektir bu! Madencilere engel oluyor diye hiç mi bir yeri koruyamayacağız?” dedi.

Yönetmelik değişikliği ile Maden Kanunu’nun 24. Maddesinin 6. Ve 8. Fıkralarının da değiştirildiğini belirten Erdönmez, bu değişikliklerle ilgili şunları söyledi; “6. Fıkrada; ‘Açık işletme ile yapılan madencilik faaliyetlerine bir ruhsat sahası içerisinde rehabilitasyona konu mevcut izinler ile rehabilitasyona konu talep edilen izinler toplamının 10 hektarı geçmesi durumunda, mevcut izinli sahaların rehabilite edilerek geri teslim edilmesinden sonra teslim edilen saha kadar aynı şartlarda izin verilir. Ancak Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden rezervin bitmediği ve madencilik faaliyetinin devam ettiğine dair yazı getirilmesi durumunda geri teslim şartı aranmaz’ deniliyor. Yani rehabilite etmese de faaliyetine devam etsin diyor.”

ELLERİNDEN GELSE ŞEHİRLERİ DE ALACAKLAR

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi'nde Orman Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Doğanay Tolunay ise yönetmelik değişiklikleri ile ilgili “Maden şirketleri hiçbir kısıtlamayı kabul etmiyor, ellerinden gelse şehir merkezlerinde dahi maden çıkartacaklar” dedi.