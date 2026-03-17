AKP etkinliklerinin tekeli

İlayda SORKU

Sağlık Bakanlığı’na bağlı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği “Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Koruyan Geliştiren Üreten Sağlık Vizyonu Toplantısı”nın organizasyon ihalesi yine iktidar etkinlikleriyle öne çıkan Altus Organizasyon’a verildi. 5 Mart’ta yapılan ihalenin ardından şirketle 5 milyon 300 bin 700 liralık sözleşme imzalandı.

İhale, normal koşullarda doğal afet, salgın hastalık ya da ani gelişen acil durumlarda kullanılabilen Kamu İhale Kanunu’nun tartışmalı 21/B maddesi kapsamında pazarlık usulüyle gerçekleştirildi. Kamu ihalelerinde sıkça başvurulan bu yöntem, sınırlı sayıda şirketin davet edilmesi ve rekabeti ortadan kaldırması nedeniyle uzun süredir “adrese teslim ihale” eleştirilerinin odağında yer alıyor.

ORGANİZASYONLARIN VAZGEÇİLMEZİ

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı açılış ve programların organizasyonlarını üstlenen tekel konumundaki Altus Organizasyon, kamudan aldığı ihalelerle büyüyen şirketler arasında. Şirket 2011’den bu yana kamu kurumlarından 36 ihale aldı. Bu ihalelerin toplam bedeli 66 milyon 195 bin 560 liraya ulaştı.

Şirkete verilen ihaleler arasındaki milyonlarca liralık kamu organizasyonlarından bazıları şöyle sıralandı:

• Atatürk Millet Bahçesi Açılış Töreni - 14 milyon 985 bin lira

• Yeşil Vatan Seferberliği programı - 4 milyon 250 bin lira

• Türkiye Çevre Haftası ve İstanbul’un Fethi’nin 572’nci yıl dönümü etkinlikleri - 6 milyon 984 bin lira

• Yeşil Vatan Kahramanları Görev Başında programı - 4 milyon 950 bin lira

• Gıda Güvenliği ve Tarımsal Kalkınmadan Sorumlu Bakanlar Konferansı - 5 milyon 542 bin 615 lira

• İslam İşbirliği Teşkilatı 13. İslam Zirvesi kapsamında “Kanserle Mücadelede Hanımefendilerin Liderliği” etkinliği - 1 milyon 264 bin 625 lira

Şirketin kendi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Altus, Erdoğan’ın katıldığı çok sayıda kritik açılış ve organizasyonu da düzenledi. Antalya’da düzenlenen G20 Zirvesi, Avrasya Tüneli açılış töreni, 23. Dünya Enerji Kongresi, Vodafone Arena açılış töreni, ASELSAN Harp Teknoloji Merkezi açılışı ve Keçiören Metrosu açılışı bu etkinlikler arasında yer aldı.