AKP, Eyüpsultan Belediyesi’ne 4,2 milyarlık borç bıraktı: Taşınmazlar üçte bir fiyatına satılmış

AKP’den CHP’ye geçen Eyüpsultan’ın belediye başkanı Mithat Bülent Özmen, göreve geldiklerinde 4,8 milyarlık bütçenin 3,7 milyar lirasının kullanıldığını söyledi.

Duvar'dan Bişar Arslan'ın haberine göre Özmen, satılan taşınmazlar için “Belediyenin tüm mülklerinin beşte biri, satılabilir mülklerininse yarısı dört yılda satılmış. Bugün belediyemize kalan mülklerinse yüzde 70’i satışa uygun değildir” dedi.

3 bin 500 personelden 264’ü arasında akrabalık ilişkisi olduğunu belirten Özmen, “60’tan fazla bağımsız lokasyonda personel devam kontrol sistemi yani kartlı geçiş sistemi olmadığından binden fazla personelin mesai takibi yapılamamaktadır” dedi, teftişin sürdüğünü açıkladı.

Özmen’in açıklamaları şöyle:

"MÜTEAHHİT BORCU 3,5 MİLYAR LİRA"

31 Mart’ta temerrüte düşmüş 1 milyar 719 milyon 32 bin 58 lira müteahhit borcumuz bulunmaktadır. Sonraki aylara ait yüklenmelerin, yani gelecekteki beklenen hak edişlerin toplamıysa 1 milyar 76 milyon 778 bin 228 liradır. Buna ek olarak 30 Eylül 2024 itibarıyla mevcut işlerden kaynaklı 342 milyon 350 bin 791 lira fiyat farkı ve keşif artışı söz konusudur. Önümüzdeki üç ay için bu rakama kabaca 450 milyon lira eklenmesi öngörülmektedir. Dolayısıyla bir önceki dönemden devraldığımız gerçek müteahhit borcu 3 milyar 588 milyon 161 bin 78 lira.

"HACİZLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Çok yüksek miktarlarda SGK ve vergi borcumuz bulunmaktadır. Belediyemiz hesaplarına haciz ve gelirlerimize el konulması riskiyle karşı karşıyayız. Ama yetkili kurumlarımızın da gösterdiği yapıcı yaklaşımlarla sorunu aşacağımızı ümit ediyorum.

31 Mart 2024 itibarıyla belediyemizin 106 milyon 522 bin 587 lira SGK ve vergi borcu bulunmaktadır. Yine kesin olmamakla birlikte ESBAŞ’ın 29 milyon 236 bin 249 lira ve ESTUR’unsa 477 milyon 762 bin 642 lira borcu var. Toplam 613 milyon 521 bin 478 lira SGK ve vergi borcu var.

Dolayısıyla Eyüpsultan Belediyesi’nin 31 Mart 2024 itibarıyla 4 milyar 201 milyon 682 bin 557 lira borcu var. Borcun hak edişler ve faizlerle birlikte 4 milyar 685 milyon 335 bin 770 lira ulaşması bekleniyor.

2024 bütçemiz 4,8 milyar liraydı. 2024 Eylül’de 920 milyon TL ek bütçemizi onayladık. Cari bütçemiz şu an 5,7 milyar liradır. Ancak bütçe dışında yönetmemiz gereken bir de nakit akışı var. 4 milyar 201 milyon 682 bin 557 lira borcun kabaca 1,5 milyar lirası 2023’te devralınan borçtur.

Bu tutar dönemsellik ilkesi gereği 2024 bütçesinin gider kalemleri içerisinde yer almıyor. Bu şu demek; 2024 sonu itibariyle 4 milyar 685 milyon 335 bin 770 lira borç yükümüz de bütçe yapma tekniğinin gereği olarak 2025 bütçemizde yer almamaktadır.

2025 bütçemiz 7.9 milyar lira olarak bağlanmıştır. Ancak bütçe yapma tekniği sebebiyle sene sonu ön görülen borç yükümüz bu bütçede söz konusu edilmemiştir. Bu bakiye emanet hesaplarda izlenmektedir. Yani üzerimizde kocaman bir borç kamburu vardır.

2025 bütçemizde 2 lira 892 milyon 867 bin 596 lira sermaye geliri yer almaktadır. Bu hepimizin de bildiği üzere varlık satışı anlamına gelmektedir. Nitekim 2024 bütçemizde de aynı şekilde 2 milyar 433 milyon 607 bin 143 lira tutarında sermaye geliri, yani varlık satışı öngörülmüştü.

21 FUTBOL SAHASI BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ 25 TAŞINMAZ 3,3 MİLYARA SATILMIŞ

2020, 2021, 2022 ve 2023’te belediyemize ait tam 23 taşınmaz satılmış. İki taşınmaz da borçlarımıza karşılık kamuya devredilmiştir.

23 taşınmazın toplam satışından belediyemiz kasasına giren tutar 3 milyar 342 milyon 926 bin 648 lira. Taşınmazların toplam büyüklüğü 139 bin 821,71 metrekare (m²).

2020 ve 2021’de vergi borcuna mahsuben toplam 6 bin 567,90 m² büyüklüğünde iki taşınmazımız 37 milyon 971 bin 42,50 lira bedelle kamuya devredilmiştir. Sonuç olarak geçmiş dönemde 25 adette 146 bin 389,61 m² büyüklüğünde, bir diğer ifadeyle 21 futbol sahası büyüklüğünde bir alan, toplam 3 milyar 380 milyon 897 bin 690,50 lira bedelle satış ve devri gerçekleştirilmiş.

"KALAN MÜLKLERİN YÜZDE 70'İ SATIŞA UYGUN DEĞİL"

Yani belediyenin tüm mülklerinin 5’te 1’i, satılabilir mülklerininse yarısı dört yıl içerisinde satılmıştır. Bu satışların konusu taşınmazlar yeni üretilen alanlar olmayıp Eyüpsultanımızın yıllardır sahip olduğu mülklerdir. Bugün belediyemize kalan mülklerinse yüzde 70’i satışa uygun değildir.

Taşınmazların satıldığı tarih itibarıyla bugünkü değeri, gayrimenkulün günümüzdeki değer artışından bağımsız olarak TÜFE üzerinden hesaplandığında tamı tamına 10 milyar 904 milyon 578 bin 371 liradır.

Bugünkü rakamlarla 2024 ilk bütçesinin iki katından fazla gayrimenkul satışı olmasına rağmen kabaca 4 milyar 685 milyon 335 bin 770 lira borç bakiyesiyle karşı karşıyayız.

"GÖREVE GELDİĞİMİZDE BÜTÇENİN 3,7 MİLYAR LİRASI KULLANILMIŞTI"

Bugüne kadar zorluklara ve borçlanma limitindeki kısıtlara rağmen 1.5 milyar lira ödeme yaptık. Bunun 600 milyon lira personel gideri, 900 milyon lira firma ve diğer borç ödemeleri.

Göreve geldiğimizde 4,8 milyarlık bütçenin ilk üç ayda yüzde 77’sinin, yani 3.7 milyar TL’nin kullanılmış veya bloke olduğunu tespit ettik. Blokeden kastım bütçe içinde yer alan 31 Mart tarihi öncesi verilen ödenekler ve yıllık maaş tutarıdır. Dolayısıyla kalan dokuz ay için maaş ödemeleri dışında kullanabileceğimiz bütçe tutarı sadece ve sadece 1.1 milyar liraydı. Yatırımlar ve işletme giderleri için bütçenin sadece ve sadece yüzde 23’ü bırakılmıştı.

"264 PERSONEL AKRABA"

* Eyüpsultan Belediyesi iş ve işlemlerini yaklaşık 3 bin 500 personelle yürütmektedir. İştirakler hariç kurumda çalışan 2655 personel içinde 264 kişi arasında akrabalık ilişkisi bulunmaktadır. 140 kişi arasında kardeşlik ilişkisi yer alırken, karı koca ilişkisi olan 55, anne-baba ve çocuk ilişkisi olan 22 personel bulunmaktadır. 60’tan fazla bağımsız lokasyonda personel devam kontrol sistemi yani kartlı geçiş sistemi olmadığından binden fazla personelin mesai takibi yapılamamaktadır. Hem belediyemiz hem de iştiraklerimizde, gerek insan kaynağı yönetimine gerekse tahsilat ve ödemeler mevzuata aykırı ve mutad hale gelmiş. Gereği için teftiş ve denetim mekanizmaları hayata geçirilmiştir.