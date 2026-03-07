AKP gasp edince kesenin ağzı açıldı: Bayrampaşa Belediyesi'ne milyonlar akacak

Gökay BAŞCAN

Emine Erdoğan’ın himayesinde kurulan Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA), AKP tarafından gasp edilen Bayrampaşa Belediyesi’ne milyonlar aktaracak. CHP’li belediyeleri saf dışı bırakarak sadece AKP’li belediyelere milyonlar aktaran ajans, Bayrampaşa Belediyesi’nin yönetim değişiminin ardından toplam 30 milyon TL değerinde iki protokol imzaladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı TÜÇA, İstanbul’daki 10 AKP’li belediye ile yaptığı “mali ve teknik destek” protokolünün uzatılması için bir yazı gönderdi. CHP’li belediyelere gönderilmeyen ve sadece AKP’li Pendik, Sultangazi, Ümraniye, Fatih, Kağıthane, Zeytinburnu, Bağcılar, Bahçelievler, Güngören ve Arnavutköy belediyelerine iletilen “Protokol sürelerinin uzatılması” konulu yazıda şu ifadelere yer verildi: “Protokol sürelerinin sona ermesi nedeniyle bu sürelerin uzatılması hususunda ek protokol yapılması ihtiyacı hasıl olmuştur…”

AKP’li belediyelere milyonlar aktaran ancak Bayrampaşa Belediyesi’ne bir kuruş dahi aktarmayan ajans, yönetim değişikliğinin ardından fikir değiştirdi. Belediyenin AKP yönetimine geçmesinin ardından iki farklı protokol imzaladı.

Bayrampaşa Belediyesi Hukuk Komisyonu tarafından Belediye Meclisi’ne gönderilen yazılarda, “Türkiye Çevre Ajansı tarafından belediye başkanlığımıza yapılacak nakdi yardımın kullanılabilmesi için belediye başkan vekiline protokol imzalama yetkisi verilmesi ile ilgili teklif” ifadeleri yer aldı.

30 MİLYON TL AKTI

CHP döneminde belediyeye hiçbir destekte bulunmayan ajansın, yönetim değişiminden hemen sonra 10 milyon TL “sıfır atık”, 20 milyon TL değerinde ise “bisiklet ve yürüyüş yolu düzenlemesi” için bütçe ayırması dikkat çekti.

BirGün’e konuşan Bayrampaşa Belediyesi Meclisi CHP Grup Başkanvekili avukat Burak Türkkan, “Belediyemizi yönettiğimiz yaklaşık 1,5 yıllık dönemde, herhangi bir kamu kurumundan belediyemize tek kuruş hibe gelmezken yönetimin değişmesinin hemen ardından bir ay içerisinde aynı kurumdan iki ayrı projeye toplam 30 milyon TL hibe aktarılması dikkat çekicidir. Merkezi idarenin yerel yönetimleri desteklemesi bizi elbette mutlu eder. Fakat burada dikkat çekmek istediğimiz ve sorguladığımız konu kamu kaynaklarının dağıtımında hangi kriterlerin esas alındığı hususudur” dedi.

KESİNTİ TELAFİ EDİLDİ

İller Bankası üzerinden belediyelere aktarılan paylarda da parti ayrımı yapıldığına dikkat çeken Türkkan, “Bilindiği gibi Bayrampaşa Belediyesi de dahil olmak üzere CHP’nin yönettiği belediyelere İller Bankası üzerinden aktarılan paylardan düzenli ve yüksek tutarlı kesintiler yapılıyor. Bu kesintiler belediyelerimizin yatırım ve hizmet kapasitesini ciddi biçimde etkiliyor. Herhalde bu durum fazla dikkat çekmiş olacak ki, vekaleten 4 aydır AKP’li Belediye Başkanvekili’nin yönettiği Bayrampaşa Belediyesi’ne bildiğimiz kadarıyla yalnızca bu ay 20 milyon TL tutarında bir kesinti yapılmış, bu kesintiyi telafi edecek miktarda 30 milyon TL de başka bir hibe yapılmıştır” ifadelerini kullandı.

Türkkan son olarak şu ifadeleri kullandı: “Bunun yanında, 31 Mart 2024 seçimlerinde halkın oylarıyla Bayrampaşa Belediyesi’nin yönetimi CHP’ye geçmeden önce ilgili Bakanlık tarafından belediyemizin tahsisine verilen kamu araçlarının, seçimden sonra tahsislerinin iptalinin yapıldığını da biliyoruz. Dün kesilen kaynakların bugün neden kesilmediğinin, dün verilmeyen hibelerin bugün hangi gerekçeyle verildiğinin takdirini kamuoyuna bırakıyoruz. Kamu kaynaklarının siyasi tercihlere göre değil, eşitlik ve adalet ilkesiyle, yasalara bağlı kalarak dağıtılması gerekliliğinin önemini vurguluyoruz.”