Siyaset
  • 14.12.2025 12:28
  • Giriş: 14.12.2025 12:28
  • Güncelleme: 14.12.2025 12:33
Kaynak: Haber Merkezi
AKP Gediz İlçe Başkanı Osman Yılmaz istifa etti

AKP’nin Kütahya Gediz İlçe Başkanı Osman Yılmaz, görevinden istifa etti.

Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, AKP Gediz İlçe Başkanlığı görevinden ayrıldığını duyurdu.

Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

"Bugüne kadar büyük bir onur ve sorumlulukla yürütmekte olduğum Ak Parti Gediz İlçe Başkanlığı görevimden istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunuyorum.

Görev yaptığım süre boyunca bilerek veya bilmeyerek kalbini kırdığım birileri varsa haklarını helal etsinler.

Hepinizi sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun."

