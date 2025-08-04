AKP Gençlik Kolları Başkanı'na Kayseri'de VIP karşılama!

AKP Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş’in Kayseri’de VIP protokolle karşılandı.

Kayseri Anadolu Haber’in aktardığına göre sosyal medyada yayılan görüntülerde İbiş’in Kayseri Havalimanı’nda VIP salonu kullanarak aprona inip özel araçla karşılandığı görüldü.

VIP hizmetten yalnızca devletin resmi rical listesinde yer alan kişiler yararlanabiliyor. Yusuf İbiş’in ise böyle bir yetkisi bulunmuyor. Buna rağmen sağlanan bu ‘‘özel ayrıcalık’‘, kamuoyunda ‘‘devlet imkânlarının partili kimlikler için kullanılması’‘ şeklinde yorumlandı.

VIP HİZMETTEN KİMLER YARARLANABİLİR?

Türkiye’de havalimanı VIP salonları yalnızca belirli unvanlara sahip kişilere açık.

Bu listeye girenler arasında cumhurbaşkanı ve yardımcılar, bakanlar, milletvekilleri, yüksek yargı üyeleri, valiler, büyükelçiler, rektörler ve kuvvet komutanları bulunuyor.

Yusuf İbiş’in Kayseri programı kapsamında ilk durağı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın makamı oldu.

Ziyaretin ardından, Selçuklu Uygarlığı ve Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi’nde düzenlenen ‘‘Söz Gençlikte’‘ Gençlik Buluşması’na geçildi.

Programa, AKP Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, milletvekilleri ve çok sayıda genç katıldı.

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan da programa uzaktan bağlandı.

Konuya ilişkin hiçbir kurumdan resmi açıklama yapılmadı.