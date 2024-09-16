AKP Gençlik Kolları Başkanı'na Kilis Valiliği'nde görev

Kamuda liyakat ve torpil tartışmalarına bir yenisi eklendi.

Kilis’te Valilik Özel Kalem Müdürlüğü’ne AKP Gençlik Kolları Başkanı Musa Kara atandı. AKP’li Kara bugün iş başı yapacak.

Sözcü'den Zekeriya Albayrak'ın haberine göre; Kilis Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü’nü yıllardır yürüten İhsan Aray geçen hafta emekli oldu. Birçok vali ile çalışan Aray için Vali Tahir Şahin veda programı düzenlendi.

Aray’dan boşalan Özel Kalem Müdürlüğü’ne AKP’den transfer yapıldı. AKP Kilis Gençlik Kolları Başkanlığı’nı yürüten Musa Kara yeni Özel Kalem Müdürü oldu. Cuma günü Kara’ya görevi tebliğ edildi. Bugün Kara’nın ilk mesaisine başlaması bekleniyor.

Musa Kara, Kilis Belediyesi personeli olarak da görev yapıyordu. 31 Mart’ta Belediye AKP’den CHP’ye geçince CHP’li Belediye, ‘işe gelmiyor’ diye Kara’nın işine son verdi.