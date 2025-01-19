AKP Gençlik Kolları Başkanı’na kadro

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerin kadro alımındaki özel ilanları önleyemiyor. Kişiye özel ilan bu kez eski AKP Giresun Gençlik Kolları Başkanı için açıldı.

Giresun Üniversitesi Rektörlüğü, 30 Aralık 2024’te Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksekokulu Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı için öğretim görevlisi alacağını duyurdu.

İlanın şartlarında “Lisans derecesini Halkla İlişkiler veya İktisat alanlarından birinde almış olup, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi anabilim dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Halkla ilişkiler ve yerel yönetimlerde sosyal yardımlaşma ile ilgili çalışma yapmış olmak” denildi. Diğer ilanlarda aranan yabancı dil puanı şartı burada aranmadı.

YÖK Ulusal Tez Merkezi’nde yer alan bilgilere göre şartları sağlayan tek isim eski AKP Giresun İl Gençlik Kolları Başkanı Esma Betül Akılmak oldu. Akılmak’ın yüksek lisans eğitimini Giresun Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı yaptığı öğrenilirken AKP Giresun İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevini 10 Ocak 2025 tarihinde Halil Karaca’ya devrettiği ortaya çıktı. Öğretim görevlisi ilanının sonucu ise 4 Şubat’ta açıklanacak.

KİŞİYE ÖZEL DÜZELTME

Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, 2014 yerel seçimlerinde AKP’den Giresun belediye başkan adayı, 2015 genel seçimlerinde ise yine AKP’den milletvekili aday adayı olmuştu.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde de bir kişiye özel ilan daha verildi. İlanda Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler bölümü, Çevre Sağlığı programı için açılan doktor öğretim üyesi alınacağı açıklandı. İlanda, “Çevre Sorunları ve Küresel İklim Değişikliği konularında çalışması olmak” şartları arandı. Ancak 14 Ocak’ta sadece bu kadro için bir düzeltme yayımlandı. İlana, “Veterinerlik Farmakoloji ve Toksikolojisi alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak” şartları eklendi. Şartları karşılayan N.K.’nin “Türkiye’de çevre sağlığı ön lisans programı öğrencilerinin çevre sorunlarına yönelik görüş ve tutumları” ile “Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin küresel iklim değişikliği konusundaki bilgi düzeyleri” başlıklı çalışmaları bulunuyor.