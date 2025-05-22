AKP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci: "İBB operasyonları ekonomiye zarar verdi"

AKP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasından sonraki sürecin ekonomiye zarar verdiğini söyledi.

Zeybekçi, "19 Mart süreci tabii ki ekonomiye zarar verdi. Buna 'vermedi' demek söz konusu olamaz." dedi. Zeybekci, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras ile TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın yargılanmasına ilişkin ise, "TÜSİAD Başkanının, yani Türkiye'de ekonominin birçok alanında yüzde 60-70'ini kaplayan bir örgütünün başkanının polis eşliğinde ifadeye götürülmesini ben kabul edemem" dedi.

AKP'nin Ekonomi İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Zeybekci, EKOL TV'de Armağan Çağlayan'ın sunduğu Sorgusuz Sualsiz programına konuk oldu.

Zeybekci, "Türkiye çok büyük bir ülke. Nominal değerlere göre dünyanın 17. büyük ekonomisi, satın alma gücüne göre de dünyanın 11. büyük ekonomisi. Ekonomik olarak rahat bir ortamda mıyız? Hayır. Enflasyonla mücadelede süregelen bir süreç yaşıyoruz" diye konuştu

"19 MART SÜRECİ TABİİ Kİ EKONOMİYE ZARAR VERDİ"

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasından sonraki sürecin ekonomiye zarar verdiğini söyleyen Zeybekci, "19 Mart süreci tabii ki ekonomiye zarar verdi. Buna 'vermedi' demek söz konusu olamaz. Ekonomiye zarar vermek süreç ister. Bugün olan bir vakanın ekonomideki sonuçları 6 aylık, 1 yıllık, 2 yıllık süreçlerde ortaya çıkar. Ama finans piyasalarıyla ilgili, o sürecin Türkiye'ye zarar verdiğini tabii ki söyleyebiliriz ve verdi" dedi.

İMAMOĞLU' NUN TUTUKSUZ YARGILANMASI

Zeybekci, "İmamoğlu'nun tutuksuz yargılanması, Türkiye'nin yurt dışındaki itibarı ve ekonomisi açısından faydalı olur muydu?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın en yakınındakilerin yurt dışına kaçtığını da biliyoruz. O konuda bir şey söyleyemem, tutuksuz yargılanması yargılanmaması ile ilgili. Çünkü talep edilen cezanın ne olduğunu bilemiyoruz. İddianame çıktığında bunu hep beraber göreceğiz. Bir vatandaş ve eski bir belediye başkanı olarak baktığımda çuvala sığmayan mızraklar var. Önce bunların anlatılması lazım."