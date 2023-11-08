AKP Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı'dan Yargıtay'a tepki

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı, Yargıtay'ın, AYM’nin Can Atalay hakkında verdiği ihlal kararına uyulmamasına hükmetmesi ve karara imza atan üyeler hakkında suç duyurusunda bulunmasına dair mesaj paylaştı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı, Yargıtay'ın, AYM’nin Can Atalay hakkında verdiği ihlal kararına uyulmamasına hükmetmesi ve karara imza atan üyeler hakkında suç duyurusunda bulunmasına dair mesaj paylaştı.

Yazıcı sosyal medyadan "Öyle olaylar olur ki, analiz yapmak için, konuşsan da konuşmasan da sorun olur. Hiç ve asla olmaması gereken öylesi bir olay yaşıyoruz. Yazık, çok yazık. Devleti oluşturan erkler, sorun çözümler. Asla sorun üretmez, üretemez. Birbirini çelmeleyemez." dedi.