AKP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz'dan yerel seçim değerlendirmesi

AKP Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Ardahan'da partisinin il başkanlığında yaptığı açıklamada, 31 Mart seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, "Önümüzdeki süreçlerde kongreler olacak. Bu kongrelerden sonra, 2028 ve 2029'a giden sürecin planlamaları beraberinde çalışılacak. 31 Mart'ta arzu ettiğimiz sonucu alamayışımızın sebeplerinin de değerlendirmeleri yapılacak" dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, partisinin ilerleyen süreçte düzenleyeceği kongrelerde yerel seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunulacağını söyledi.

Yılmaz, AKP Ardahan İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında, partililerle buluştu.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla illeri dolaştığını ifade eden Yılmaz, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yılmz, "Seçimde ve sonrasındaki süreçlerde partimizin vermiş olduğu siyasal ve hizmet mücadelesini değerlendiriyoruz. Bu seçimlerden, aldığımız sonuçların etkisiyle, veya o etkinin dışında önümüzdeki sürece taşımamız gereken misyonu, vizyonu, siyasal çaba ve gayreti motivasyonu tesis etmek üzere bir genel başkan yardımcısı olarak Ardahan'dayım" dedi.

Yılmaz, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki süreçlerde kongreler olacak. Bu kongrelerden sonra, 2028 ve 2029'a giden sürecin planlamaları beraberinde çalışılacak. 31 Mart'ta arzu ettiğimiz sonucu alamayışımızın sebeplerinin de değerlendirmeleri yapılacak. Her zaman olduğu gibi, bundan sonra da ele alınacak. Daha da ötesinde, her seçimin arifesinde rekabet, ufak tefek incinme ve kırılmalar olabilir. Bunların telafisi edilip önümüze bakma yönündeki stratejilerimizi, prensiplerimizi konuşmak ve gayretlerimizi arttırmak istiyoruz."