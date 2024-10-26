AKP Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci'den Bahçeli'nin Öcalan çağrısına destek: "Sonuna kadar arkasındayız"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM Parti'li milletvekilleri ile tokalaşmasının ardından başlayan yeni 'çözüm süreci' tartışmalarıyla ilgili gelişmeler sürüyor.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Bahçeli'nin geçtiğimiz hafta partisinin grup toplantısında İmralı'da cezaevinde tutulan PKK lideri Abdullah Öcalan'a yaptığı çağrıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Zeybekci, "Özellikle son günlerde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin o açıklamaları. Sonuna kadar arkasındayız. Çünkü o Kandil'deki satılmışların nereye satılmış olduklarını çok iyi biliyoruz. Kürt kardeşlerim benim bu vatanımın evlatlarıdır. Ben neysem odur. Ama bir şekilde kandırılan bir bölüm var. Onlar da başka birileri tarafından kandırılıyor" dedi.

"ALDATILANLARA KUCAK AÇMAKTIR"

"Son bir defa onlara 'gelin bir olalım' deme imkanımız ve şansımız var" diyen Zeybekci, "Çünkü Kandil'dekilerin nerelere kaçacağını ve ruhlarını neye sattıklarını çok iyi biliyoruz. Onları o inlerine mutlaka gömeceğiz. Ama bu arada pişman olup aldatılanlar varsa ki var, onlara bir şekilde kucak açmaktır, başka hiçbir şey değildir. Yani millet için, vatan için, ülke için yapılan bir duyurudur, açıklamadır" ifadelerine yer verdi.