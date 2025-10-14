AKP Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci: "Erdoğan Ekonomi Modeli Türkiye'yi ayağa kaldırdı"

AKP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci partisinin Ekonomi İşleri Başkanlığı Eğitim Programı'nda konuştu.

Nihat Zeybekci, 2 günlük eğitim ve istişare toplantısında katılımcıların ülke ekonomisine ilişkin görüşleri yanında, 81 ilin ekonomiyle ilgili meselelerini, alandan aldıkları izlenimleri bakanlıklara ve kurumlara iletmek ve döküm haline getirmek üzere kaydettiklerini belirtti.

Zeybekci, "Toplantıda, 23 yıllık iktidarımız boyunca ileride ekonomi tarihinin mutlaka özel bir başlıkla değerlendireceği, bilinen tüm ön kabulleri zorlayan, hatta yıkıp geçen hizmet ve eser destanlarının yazıldığı tarihi süreci değerlendirdik" ifadesini kullandı.

Zeybekci, göreve geldiklerinde kamu bankalarının yok edilmek istendiğini öne sürdü ve şöyle devam etti: "Cumhurbaşkanımızın negatif imkanlarla, kaynaklarla bu yüzyılı yakalayan, hatta bazı sahalarda öne geçiren ekonomi modeline 'Erdoğan Ekonomi Modeli' diyoruz. Bu ekonominin modeli bugün veyahut da çok yakın gelecekte ekonomi bilim dünyasında birçok yüksek lisans ve doktora tezlerine, birçok makaleye de konu olacaktır. Eğer bu model uygulanmasaydı, Cumhurbaşkanımızın o dirayetiyle Türkiye'nin ihtiyaçlarını bu şekilde karşılamak olmasaydı, bütçe imkanlarıyla yapmaya kalksaydık bugün 23 yılda belki ancak İstanbul Havalimanı'nı belki yapabilirdik. Diğerlerinin belki yakınından bile geçemezdik. Recep Tayyip Erdoğan'ın ne yaptığını özetlersek, 23 yılda 100 yıllık arayı kapattık ve birçok alanda Türkiye'yi öne geçirdi. Eğitim ve istişare toplantılarının sonuç bildirisinde diyoruz ki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugüne kadar tüm bu eser ve hizmetleri biz yaptık. Bugün de biz yapıyoruz ve yine de biz yapacağız."

Zeybekci, konuşmasının sonunda toplantıya katkı sunan partililere teşekkür etti.